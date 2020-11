Mor als 90 anys l'actriu Montserrat Carulla

L'actriu Montserrat Carulla ha mort als 90 anys, segons ha confirmat l'ACN. Degana de les intèrprets de l'escena catalana, va iniciar la seva carrera en el teatre amateur i va completar la seva formació amb cursos a l'Institut del Teatre de Barcelona al final dels anys quaranta. No va debutar en el teatre professional fins al 1960, amb l'obra 'Soparem a casa', de Josep M. de Sagarra. Va passar dues temporades a Madrid i, posteriorment, va tornar a Barcelona el 1964. Des de llavors, va interpretar desenes de papers en el món del teatre, del cinema i la televisió. El 2016 es va acomiadar dels escenaris amb l'estrena al Teatre Romea de 'Iaia!', una obra escrita pel seu fill Roger Peña i que va ser coprotagonista amb el seu nét Aleix Peña.

Va participar en nombroses obres de teatre, entre les que destaca 'L'enterrament és a les quatre', de Joan Vila Casas; 'Mort de Dama', de Llorenç Villalonga; 'La filla del Mar', d'Àngel Guimerà; 'Pigmalió', de George Bernard Shaw; 'La vídua trapella', de Carlo Goldoni, en adaptació de Maria Aurèlia Capmany; 'Hamlet',de Shakespeare, dirigit per Pere Planella; 'Primera història d'Esther', de Salvador Espriu; i 'Música per a una nit d'estiu', de Stephen Sondheim.

També va interpretar papers en nombroses pel·lícules com 'Surcos' (1951) de José Antonio Nieves Conde; 'Cambio de sexo' (1977) de Vicente Aranda; 'Companys, procés a Catalunya' (1979) de Josep Maria Forn i Costa; 'El Vicari d'Olot' (1982) de Ventura Pons; 'La ciutat dels prodigis' (1999) i, més darrerament, 'El orfanato' (2007) de Juan Antonio Bayona. També ha treballat en algunes sèries de televisió, com 'Secrets de família' (1995), 'Dones d'aigua' (1997), 'El cor de la ciutat' (2000) a TV3 o 'Hospital Central'. Entre molts altres reconeixements, el 1995 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 1999 la Medalla d'Or al Mèrit Artístic.

Una obra de comiat amb gira durant dos anys

L'actriu Montserrat Carulla va estrenar l'octubre del 2013 al Temporada Alta la que seria la seva darrera obra de teatre damunt d'un escenari: 'Iaia!'. Després de més de dos anys de gira per diferents municipis i teatres com el Romea (on havia debutt feia 50 anys), Carulla va posar el punt i final a la seva carrera com actriu teatral al Teatre Borràs el 2016. "El teatre m'ha fet molt feliç i em va fer conèixer a gent magnífica i molt lliure que creien en l'amor i estimaven el país i en silenci lluitaven per la nostra llengua (...) Jo li dec més al teatre que el teatre a mi", va dir Carulla el desembre del 2013 en la seva presentació al Romea.

El muntatge 'Iaia!' escrit pel fill de Montserrat Carulla, Roger Peña, parlava de la història d'una iaia, com va explicar Carulla, una "mica punyetera" i que viu amb el seu net i sense ser conscient "va emprenyant, però darrera hi ha uns records de la seva vida molt dolorosos que en un moment determinat surten". En la seva presentació al desembre del 2013, Carulla va explicar que creia "més oportú" ser ella la que tancava la porta a la seva trajectòria com a intèrpret que "haver de sortir dissimuladament per la del darrere".

Dol al món de la Cultura

El món cultural català, especialment el teatral i cinematogràfic, s'ha acomiadat de Carulla a través d'una piulada, al temps que ha apuntat que "deixa un record tan viu que el seu traspàs no podrà esborrar". El vicepresident, Pere Aragonès, l'ha definit com una "actriu brillant de l'escena catalana i dona sempre compromesa. Talent, professionalitat i entrega".

A més d'Aragonès, des del Govern, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha recalcat que era una "lluitadora infatigable per la llibertat del país. No tinc paraules per agrair-li tot el que ens ha donat". Per la seva part, Damià Calvet, conseller de Territori, ha apuntat que Carulla era "una dona de la cultura en majúscules, compromesa amb el país, la llengua i la seva gent. Una gran actriu, incansable, al servei de la llibertat individual i col·lectiva", ha afegit.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha definit Carulla com una "feminista com ella mateixa es definia. Una pèrdua immensa pel país. Et trobarem a faltar Montserrat Carulla", ha indicat.

La Fundació Palau ha recordat que va ser una gran amiga de Josep Palau i Fabre, mentre el Museu de les Arts Escèniques ha remarcat que al llarg de la seva carrera "ha demostrat un amor profund per la cultura en general i el seu compromís vers la llengua i la identitat catalana". Des de l'Institut del Teatre, han lamentat profundament la seva mort i ha ressaltat el seu mig segle de trajectòria teatral i televisiva i que es va formar a l'Institut del Teatre.

Per la seva part, el director artístic del TNC, Xavier Albertí, ha assegurat que Carulla "ha estat una actriu insuperable i única, d'un rigor extraordinària i una persona d'un gran comprimís i saviesa que deia el vers com poques persones l'han sabut dir en aquest país". Albertí ha definit l'actriu com "una persona íntegra, compromesa i d'un nivell d'exigència que feia que tots els equips que treballaven amb ella elevéssim el seu talent perquè el far que era Montserrat Carulla obligava a tothom a estar a la seva alçada. Aquesta pèrdua ens costarà molt d'acceptar i digerir".

"Avui el teatre català perd una gran actriu", ha afirmat la Sala Beckett. Des de la la companyia la Cubana han apuntat: "Que el viatge et sigui lleu. Adeu Montserrat!"

L'Acadèmia del Cinema Català ha recordat que va recollir el premi d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català el 2013 i que va voler reconèixer "la seva extensa i prolífica carrera dedicada a la interpretació i el seu compromís amb la professió i la societat". Des del Festival Filmets, han ressaltat que Carulla és "un referent del teatre i el cinema català".

La Plataforma per la Llengua ha recordat que la llengua catalana ha perdut una ferma defensora i gran activista.

TV3 homenatjarà aquest dimarts a Carulla, que, com ha indicat, ha format part de la història de la cadena a través de diferents programes, i pels quals també serà sempre recordada. Al Canal 33 s'ha programat aquesta nit el dragment del Premi Gaudí d'Honor; així com les seves aparicions a 'El Divan' i 'El convidat'.