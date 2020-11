El Zoom Festival d'Igualada aixeca el teló de l'edició més virtual de la seva història

El Zoom Festival d'Igualada ha aixecat el teló de la que serà l'edició més virtual de la seva història. Ho ha fet amb la preestrena del documental '100x100 Tito' de Barça Studios, que conjuntament amb la projecció del film guanyador de la Secció Oficial, diumenge, seran els dos únics actes amb públic. Al llarg de la setmana es podran veure una cinquantena de produccions audiovisuals d'arreu del món a l'espai Zoom Live -la plataforma de streaming creada pel festival-, de les quals una desena tracten sobre el confinament o algun altre aspecte relacionat amb la pandèmia.

En declaracions a l'ACN, la codirectora del Zoom Festival, Anna Cervera, reconeixia l'excepcionalitat d'una edició que fins al darrer moment ha estat marcada per "la incertesa". "Al març ja vam començar a treballar amb la idea que el festival seria en línia, però volíem estrenar de forma presencial. Hem estat treballant fins al final amb el supòsit que potser finalment no podia ser", explicava.

Tot i el nou format, el Zoom de 2020 manté, segons els organitzadors, "la qualitat" de les edicions passades "jugant amb el plus de les noves tecnologies", diu Cervera, que assegura que l'objectiu "és mantenir l'emoció del presencial a través de les pantalles".



La pandèmia, darrere

La 18a edició del festival compta amb 45 produccions a la Secció Oficial, que opten als Premis Zoom. D'elles, una desena estan relacionades amb la pandèmia, com ara la sèrie 'La Treintena' (2020), el film neerlandès 'Lockdown' (2020), el programa d'IB3 'Nou normals' (2020), el documental italià 'Senza respiro' (2020), o el capítol del '30 minuts' de TV3 'Dins del coronavirus (2020). "Com a societat vivim en un estat excepcional de pandèmia i els continguts reflecteixen aquesta realitat", diu la codirectora.

Del cartell d'aspirants als premis també destaca el programa del canal #0 de Movistar+ 'Late Motiv' (2016), dirigit per Andreu Buenafuente; 'NBA al día' (2019) del canal #Vamos; el programa d'actualitat 'Planta Baixa' (2019), dirigit per Ricard Ustrell; el programa de cuina 'Manduka' (2019) del canal Súper3; o realities i talents del moment, com 'Entre ovejas' (2020) i 'Maestros de la costura' (2020) que emeten RTVE.

Aquestes produccions conviuen amb programes, documentals, sèries i pel·lícules que arriben de països com Alemanya, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Andorra, Turquia, Colòmbia, l'Argentina o Perú.



La secció no oficial

Fora dels continguts de la Secció Oficial, al Zoom Festival s'hi podran veure estrenes especials, com ara 'Los Espabilados' (2020), la nova sèrie d'Albert Espinosa que es podrà veure aviat a Movistar+. Tot i que serà virtual, l'aposta que s'ha fet per mantenir el caràcter bidireccional, permetrà, avança Cervera, "la interacció", pel que els espectadors podran fer preguntes a Espinosa i al director de la sèrie, Roger Gual.

L'estrena a l'Estat el documental americà 'Feels Good Man' (2020) o 'Riders' (2019), la nova aposta de playZ en ficció juvenil, també seran al cartell de produccions aclamades per la crítica preestrenades al Zoom.



Noves tecnologies

Les projeccions d'aquest Zoom es podran veure en directe a l'espai Zoom Live. També hi haurà, però. un repositori de programes, series i pel·lícules que participen en la Secció Oficial que es podran veure de manera permanent durant els dies del festival.

El colofó a aquesta transformació del festival, però, arribarà, avança Cervera, dissabte en la gala final de cloenda i entrega de premis en format virtual. "Ens enfrontem a un gran repte, plató amb interaccions, connexions en directe, hologrames....", explica, tot reconeixent l'aprenentatge que suposa tot plegat. "Aquesta digitalització de la cultura està sent tota una prova, coses que funcionaran i d'altres que no, però les solucions tècniques hi són", assegura, tot agraint el paper que han fet els patrocinadors d'aquesta edició.



Premi 'Confinats en curt'

El Zoom entregarà 13 premis en la Secció Oficial, entre els quals, com a novetat, hi haurà el guardó a la Millor Producció Audiovisual del Confinament i el del Jurat del Festival Confitats en Curt d'Òmnium Cultural, on s'han valorat les més d'un centenar de produccions audiovisuals fetes durant el confinament que es van recollir a les xarxes socials a través de l'etiqueta #ZoomdesdeCasa.