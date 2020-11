«Cal estar enfonsat per poder flotar»

Han recorregut mig món i han actuat davant milers de persones a Sèrbia, Hong Kong o Israel, però mai no havien actuat a Manresa. I, avui, ho faran per primer cop i per 400 persones, com a màxim, al teatre Kursaal. Per al sallentí David Moreno i la seva companya de vida i escenari Cristina Calleja, el dia d'avui és una esperadíssima primera vegada: si res no ho torna a impedir, Flotados XL arribarà, finalment, a escena. Serà a les 20 h, a la Sala Gran de l'equipament manresà.

Acostumats als espais exteriors, aquest és el seu primer muntatge de sala, nascut en confinamet, i amb l'element central que defineix la companyia des del 2008: un piano de cua penjat a 8 metres d'alçada. Flotados XL , una «preqüela» de l'èxit internacional de carrer Flotados - s'havia d'estrenar el juliol al Teatre Victòria, a Barcelona. La pandèmia el va fer caure de la programació. La següent cita, ja programa a l'avançada, era el passat 30 d'octubre, a Manresa, per celebrar els 5.000 dies de la reobertura del teatre manresà. La representació es va cancel·lar un dia abans: el govern tornava a tancar teatres i cinemes per culpa de la pandèmia. Però què ha passat aquest darrer mes?

Ahir, Moreno i Calleja tornaven, un dia més, al Kursaal. El 26 d'octubre passat començaven una residència de quatre dies al teatre per muntar i assajar Flotados XL i estrenar l'ara ja fallit 30 d'octubre. Durant aquest darrer mes, l'equipament, que ha estat tancat, ha mantingut a l'escenari tot el complex muntatge. Però no en hivernació perquè Moreno i Calleja, veïns de Cabrianes, no s'han aturat: «al final, hem fet un mes de residència, el teatre s'ha convertit en casa nostra i ells, en la nostra família. Només els podem donar les gràcies per mantenir el llum encès i brindar-nos l'oportunitat de portar-lo a escena el primer dia que obren el teatre». L'espectacle ha canviat en aquestes últimes setmanes?. Sí, diu Moreno, «ha crescut una mica respecte el dia 30. Amb la Cristina vivim en un estat permanent de creació i amb aquest impàs, al final, tot acaba sumant». Afronten una estrena «amb molts nervis» perquè la fan «a casa i davant de família i amics». Sense oblidar els programadors, excepte els de Madrid, que no han pogut venir pel tancament perimetral.

«La cancel·lació del dia 30 va ser un cop molt dur; un altre, i el pitjor és que, al final, tens la sensació que et tornes immune al desastre. Però després de dos dies fatal, has de tornar a aixecar el cap. I nosaltres hem tingut molta sort: poder seguir». I de fet, «d'enfonsar-se i sortir-se'n, del poder dels somnis», parla Flotados XL, en el que sembla, a voltes, una al·legoria de la pandèmia: «cal estar enfonsat per poder flotar». Música, dansa, acrobàcia, poesia, videoprojeccions i llum per conformar l'univers visual i sonor d'una companyia que dibuixa els seus espectacles «multicolors» a través de la música del pianista i compositor sallentí i que esclata a través de la gestualitat de la seva companya. Els fantasmes d'un compositor a l'hora de crear configura el marc a l'escenari; a platea, que cadascú hi trobi la seva lectura. Ells busquen «emocionar» l'espectador. I ho fan acompanyats a l'escenari del trompetista Ivó Oller i la violinista Rebeca Olmedo; a la part tècnica, cinc professionals més.

L'objectiu de la companyia sallentina és poder fer temporada teatral durant el primer o segon trimestre de l'any que ve. Abans, portaran Flotados -el muntatge de carrer- a Madrid, durant quatre dies de desembre i, el gener, a Lleida. Ha quedat suspesa la visita a França.

? Flotados XL es representa avui (20 h), a la Sala Gran del Kursaal. Ahir quedaven una cinquantena d'entrades disponibles. Preu: 6 a 18 euros.