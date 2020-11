Elisenda Solsona obté dos guardons als Premis Ictineu

L'escriptora olesana Elisenda Solsona (1984) ha estat guardonada aquesta tarda en dues categories dels Premis Ictineu 2020 de novel·la i conte de gèneres fantàstics en català, que organitza la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia. En la mateixa vetllada, celebrada a la llibreria Gigamesh sense públic, es van fer els reconeixements dels Premis Alba de literatura de ciència-ficció per a joves.

Elisenda Solsona va ser reconeguda pel llibre Satèl·lits, publicat per Males herbes, en la categoria de Millor recull d'obres de gèneres fantàstics en català. Així mateix, l'olesana va rebre també el premi al Millor conte de gèneres fantàstics escrit en català pel relat Engranatges, inclòs en l'esmentat Satèl·lits.

La resta de guardons dels Premis Ictineu:

Millor novel·la de gèneres fantàstics escrita en català: Metal·lúrgia, de Víctor Nubla (Males Herbes).

Millor novel·la de gèneres fantàstics traduïda al català: Alba, d'Octavia E. Butler (Mai Més Llibres, en traducció d'Ernest Riera).

Millor conte de gèneres fantàstics traduït al català: Benvinguts a la vostra autèntica experiència india, dins Freakcions 5, de Rebecca Roanhorse (El Biblionauta, traduït per Miquel Codony).

Millor obra en la modalitat d'assaig sobre gèneres fantàstics en català: Mary Shelley i el monstre de Frankenstein, de Ricard Ruiz (Angle Editorial).

Millor il·lustració d'una obra de gèneres fantàstics: la portada d'Alba, de Vorja Sánchez (Mai més Llibres).

Els Premis Alba:

Millor llibre fantàstic per a joves en català: L'impostor de Viena, de Pol Castellanos (Estrella Polar).

Millor llibre fantàstic per a joves traduït al català: La veu de les ombres, de Frances Hardinge (Bambú, traduït per Xavier Pàmies).



Organització conjunta

Per primer cop, la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia i El Biblionauta van organitzar de forma conjunta el lliurament de premis del fàndom de la ciència-ficció en català. La Societat atorga els guardons des del 2009 per reconèixer la literatura de ciència-ficció, fantasia i terror en llengua catalana. Habitualment, la gala se celebra dins de la Convenció Catalana de Ciència-Ficció (CATCON), que té lloc al novembre, però l'edició del 2020 es va ajornar fins a la primavera del 2021.

Per la seva part, els Premis Alba, impulsats per El Biblionauta, premien la literatura de gènere en llengua catalana dirigida als joves.

Els guardons tenen la col·laboració del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i de la SCCFF.