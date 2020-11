«Flotados XL» reobre el Kursaal amb un homenatge als somnis

Segurament ha estat el millor espectacle per reobrir el teatre Kursaal després del darrer tancament. "Flotados XL", de la companyia sallentina de David Moreno i Cristina Calleja, ha omplert aquest vespre tota la platea i pràcticament l'amfiteatre -amb les separacions i mesures covid- amb un espectacle impactant, visualment impecable i poderosament poètic, sobre la capacitat de somiar per poder avançar. Qui no ho faria amb un piano suspès a 8 metres?. Al capdavant dos artistes que han fet dels somnis matèria escènica, molt ben acompanyats pel trompetista Ivó Oller i la violinista Rebeca Olmedo. I al teatre, un públic que els ha aplaudit a consciència per transportar-los a un món oníric a través d'un viatge emocional amb la música, la paraula i el gest. Hi havia ganes de tornar al teatre i cert ambient d'eufòria entre el públic per la nova represa. Tanta com la que sentien a l'escenari per estrenar un "Flotados XL" que ja acumulava dos ajornaments.

Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) ha donat la benvinguda als espectadors, agraint-los la confiança mentre un flaix de llum projectava "5.000 dies i seguim". Avui, el teatre celebrava, com ha recordat Basomba, 5.000 dies de la seva reobertura; de fet, 5.025 perquè la data s'esqueia justament quan es va decretar el tancament de les activitats culturals, el passat 30 d'octubre, el dia que s'havia de commemorar l'efemèride amb "Flotados XL". Al final del muntatge, Calleja també ha mostrat l'agraïment de la companyia als espectadors, al seu caliu, als seus aplaudiments i ha fet una picada d'ull al teatre recordant que també la reobertura de l'equipament manresà va ser possible perquè hi va haver "unes persones que ho van somiar".