El Traspunt treballa en una versió reduïda dels Pastorets

La companyia de teatre El Traspunt treballa des de fa dies en una versió especial dels Pastorets de Cardona, adaptats a les circumstàncies provocades per la covid-19. En aquest sentit s'ha reescrit un guió reduït (75 minuts) amb un repartiment limitat de personatges, partint de la base del text tradicional. D'aquesta manera s'intentarà disminuir al màxim la interacció social en les funcions, tant dels actrius i actors de la companyia, com del públic assistent.

Tot i així, per contrarestar aquesta reducció de l'ampli entramat humà amb què compta l'espectacle, la companyia ha fet una crida a la implicació popular per mantenir tant viu com sigui possible l'autèntic esperit dels Pastorets de Cardona. D'entrada, han posat en marxa una enquesta a través de les xarxes socials perquè tothom hi pugui explicar la seva manera de viure'ls. "Per tu, què signifiquen els Pastorets de Cardona?", és la pregunta que es pot respondre i que servirà al Traspunt per resumir-ne l'essència.

Els Pastorets de Cardona son un compendi de fragments de textos diferents autors barrejats amb d'altres de transmissió oral, amb la clàssica lluita del bé i el mal amb els homes enmig, àngels, dimonis i pastors, però amb la particularitat de la parella protagonista, en Bato i en Borrego, poc habitual als Pastorets d'arreu de Catalunya.

Els dies de representació es decidiran les properes setmanes, en funció de les previsions pel que fa a restriccions de capacitat i mobilitat.