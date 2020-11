Dues mil pàgines a la cerca d’un premi

La vida de mossèn Cinto novel·lada per Àlvar Valls (Barcelona, 1947) a Entre l´infern i la glòria (Edicions de 1984); les trajectòries paral·leles i confluents de dos mallorquins de ressò universal com el financer Joan March i el traductor Joan Mascaró que imagina Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972) a Reis del món (Proa); i les memòries d´un octogenari Joan Francesc Mira (València, 1939) recollides a Tots els camins (Proa) són les tres narratives finalistes del Premi Joaquim Amat-Piniella, que es lliurarà el 23 de febrer a Manresa en un acte públic si la situació sanitària ho permet. Prèviament, i amb el mateix condicionant, es presentaran les tres obres candidates de la 21a edició del certamen en un vetllada que tindrà lloc el 20 de gener. L´organització va a càrrec d´Òmnium Bages-Moianès i l´Ajuntament.

Després de la criba realitzada per un grup de lectors, un català, un balear i un valencià són els tres aspirants al guardó que la temporada passada va merèixer Marta Marín-Dòmine, barcelonina resident al Canadà, per Fugir era el més bell que teníem (Club Editor). Des del 2007, quan va triomfar Antoni Pladevall amb Terres de lloguer (Columna), el Premi Joaquim Amat-Piniella va passar de ser un guardó per a obres inèdites a recompensar una ficció o text memorialístic sobre moviments socials contemporanis ja publicat. El nom del vencedor el decidirà un jurat format pels escriptors Llorenç Capdevila, Jordi Estrada i Genís Sinca, la bibliotecària Montse Caus, la periodista Anna Vilajosana i el redactor de Cultura de Regió7 Toni Mata i Riu.

Per tercer any seguit, a la glòria intrínseca a la proclamació com a millor obra de l´any, al premiat l´acompanyarà també una dotació econòmica de 2.000 euros. La cerimònia de lliurament està prevista, com és habitual per les Festes de la Llum, i per tant, si la pandèmia no ho evita, l´acte tindrà lloc el 23 de febrer (19 h) a l´auditori de l´Espai Plana de l´Om. En el transcurs de la vetllada, es projectarà un audiovisual produït per Oriol Segon relacionat amb les tres obres finalistes.

Reis del món (Proa) posa cara a cara el financer Joan March, una figura plena de clarobscurs, i Joan Mascaró, qui va ser el principal traductor i divulgador del pensament místic hindú a la cultura occidental. Nascuts ambdós al poble de Santa Margalida, al Pla de Mallorca, al llarg dels anys van mantenir una relació amistosa i complexa. La novel·la d´Alzamora ens mostra els dos personatges en diferents indrets del continent i altres punts del planeta, sempre contraposant els seus punts de vista sobre la vida. A través de la seva mirada i les seves paraules, el lector viatja per algunes de les grans convulsions del segle XX.

El jove de catorze anys que sent la crida de Déu després de la mort del seu pare és el protagonista a partir del qual Joan Francesc Mira desgrana les seves memòries, que porten per títol Tots els camins (Proa). Un cop a Roma, va perdent la vocació i la vida el porta al París del 68 i a descobrir l´antropologia social. Un dia, a la televisió, anuncien que Franco ha mort.

Per la seva part, Àlvar Valls ha escrit una monumental biografia de Jacint Verdaguer, Entre l´infern i la glòria (Edicions de 1984), que se centra en els darrers dies de vida del mossèn a Vil·la Joana, l´any 1902 , quan estava malalt de tuberculosi . El lector recorrerà de la mà de l´autor nombrosos passatges de la vida del poeta, que es va convertir en una celebritat a la Barcelona del canvi de segle. Verdaguer, que va viatjar per Catalunya i per l´estranger, es va enfrontar a la família López i la jerarquia eclesiàstica, i la seva mort va generar una gran commoció.

Els tres autors és previst que participin el 20 de gener en la presentació de les obres finalistes. Un acte obert al públic en el que cada any els escriptors defensen les virtuts dels seus llibres.

Com és habitual cada any, amb motiu de la convocatòria del premi, la Biblioteca del Casino organitza un concurs, que enguany té com a argument el vincle que van mantenir Joaquiim Amat-Piniella i l´escriptora i periodista Montserrat Roig, de qui es commemora el 75è aniversari del seu naixement.

Tothom qui hi vulgui participar, ha de contestar tres preguntes que es poden recollir a l´equipament del Passeig Pere III. Tots els qui encertin les respostes, entraran en el sorteig d´un lot de llibres. El nom del guanyador es donarà a conèixer en la mateixa gala de lliurament del guardó del dia 23 de febrer del 2021.

Els equipaments bibliotecaris de la ciutat també tenen a la seva disposició exemplars de les novel·les per a tothom qui vulgui conèixer les seves virtuts abans que es conegui la identitat del vencedor. Properament, l´organització donarà a conèixer en quines condicions es podrà accedir a l´acte.