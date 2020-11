L'Anònima és el nou llenç de Berni Puig

L'artista visual bagenc Berni Puig ha iniciat la creació d'una gran pintura mural de grans dimensions a una de les parets de l'edifici de l'Anònima (15 x 12 m), que l'autor preveu finalitzar la setmana vinent i que es podrà veure des dels carrers Llussà i Puigterrà de Dalt.

La idea del mural, que forma part del projecte MUR, parteix del concepte de barri, en un format conceptual similar al realitzat a l'església de Sant Joan Baptista de Penelles (la Noguera) i a un edifici de Sant Joan d'Alacant (València), on l'artista contemporani va transportar amb plans de colors patrons dibuixats per l'edificació, com les façanes o altres elements arquitectònics.

Cada any des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa es porta a terme l'encàrrec de pintures murals, ja sigui dins el projecte MUR, o els Murs Plàstics anteriorment, amb la doble voluntat de cercar noves vies de relació entre l'art i l'urbanisme en espais públics de la ciutat tot reivindicant l'art urbà. També es vol aconseguir fomentar la descoberta d'espais desconeguts o poc transitats, la valoració d'àmbits urbans en procés de degradació urbana al Centre Històric.

Des del punt de vista del públic, es vol afavorir unes formes d'expressió artística destinades a la joventut, que normalment troben el seu espai al marge de les institucions i equipaments culturals, explorant noves vies de participació i de sensibilització cultural i artística. I, des del punt de vista de promoció de la ciutat, la intenció és afegir un nou centre d'interès cultural per atraure nous visitants.

L'artista



Berni Puig (Castellbell i el Vilar, 1990) és un artista visual. En les seves obres, usa les geometries i els colors primaris per crear composicions que busquen el límit entre la figuració i l'abstracció, amb l'objectiu que sigui l'espectador qui acabi de completar l'obra a partir de la imaginació, el joc o la interacció amb la peça artística.

L'artista forma part de l'equip del Centre Cultural i Artístic Konvent de Cal Rosal (Berguedà), un espai creatiu que dona vida al patrimoni industrial en desús i acull artistes i projectes de tot el món. El fet de viure i crear allunyat de la ciutat, l'ha portat a interessar-se i reivindicar la cultura i les intervencions artístiques en el món rural.

Berni Puig és l'autor de "Batalla", una exposició en la qual l'artista reflexiona sobre el conflicte i la seva representació en la cultura contemporània, i que es pot veure a l'Espai Plana de l'Om de Manresa fins al 30 de novembre. En aquesta mostra es poden veure pintures de mitjà i petit format, escultures, jocs inspirats en el llenguatge comercial actual i també ceràmiques realitzades en col·laboració amb la ceramista Anna Benet .