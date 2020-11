Sales de concert petites aixequen el teló després de vuit mesos d'aturada

Una trentena de sales de concert petites aixecaran de nou el teló a partir de desembre amb la programació de noves actuacions, segons l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASSAC) que té 84 sales associades. Porten vuit mesos tancades i reobren reivindicant més que mai la cultura i la necessitat d'espais com aquests per escoltar artistes que, amb el temps, passen a omplir sales amb grans aforaments. És el cas del Voilà de Manresa que, amb les restriccions del 50% d'aforament, obrirà el 4 de desembre amb 40 localitats. Unes restriccions "excessives", diuen, que dificulten la represa.

"Molt complicat, molt estrany i molt incert". Així és com Emma Costa, copropietària del Voilà de Manresa defineix com han viscut els vuit mesos de tancament com a sala de concerts de petit format. La irrupció de la pandèmia els ha deixat sense programació musical però reobren el 4 de desembre amb un cicle de 14 actuacions amb figures reconegudes com Miquel Abras, Roger Mas, Pep Sala, Marc Parrot, entre d'altres.

Precisament la xarxa de músics que han teixit en els onze anys que portaven oberts (han fet més de 2.500 concerts) és el que ara els permetrà continuar endavant. "Tots són molt reconeguts i mediàtics", remarca l'altre copropietari, Xavier Tristany, i gairebé hi actuen cada any. "El Voilà és un espai vital per a la gent que comença, però és molt difícil mantenir les instal·lacions (només) amb aquests músics i gràcies als altres, que ja tenen el seu públic i porten molts anys, per sort ens ajuden moltíssim a poder tirar endavant", subratlla.

Són conscients que no obren amb les "condicions òptimes" per oferir un servei necessari com la cultura. Però, com la resta de sales petites que obriran els propers dies, estan decidits a portar de nou la música als escenaris malgrat els riscos i incerteses. Obrir ara al 50% és una situació "molt complicada" i creuen que és una restricció "excessiva" per espais que ja de per sí tenen un públic reduït. "Entre les reduccions i els espais entre taules ens quedarà una quantitat tant petita de gent" que farà "molt difícil" la represa.

Malgrat tot, obren "engrescats i animats" i disposats a continuar fent ajustos en funció de la pandèmia. "Si hem de canviar horaris i no tancar tard ens adaptem, però que puguem treballar amb uns mínims reals perquè els impostos són al 100% i no al 50% o al 30% i hem de poder jugar les mateixes cartes", afirma Costa.



Confusió amb les restriccions

Ser un cafè teatre també els va portar a confusió amb les restriccions durant la desescalada a l'estiu. No eren ni un bar ni un teatre i en un primer moment no van poder obrir perquè se'ls va considerar oci nocturn però després sí perquè se'ls va passar al sector cultural.

El fet de ser petits i no tenir més treballadors, però, també els ha anat a favor en aquesta crisi. "Entre els dos ho fem tot i, si ens hem d'estrènyer el cinturó, ho fem", diu Costa. Amb tot, admet que la situació és molt complexa. El pitjor de tot ha estat no saber què passarà ni fins quan. "Si al març ens haguessin dit, fins al desembre això no s'arregla, intentes plantejar-te les coses d'una altra manera", afegeix.

I subratlla que aquest és un negoci que requereix una planificació de concerts, una venda d'entrades i una difusió; no només obrir una nevera i servir copes. És per això que reclamen poder obrir al 100% el més aviat possible.