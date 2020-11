La música de La Marató, amb Regió7

Roger Argemí ho té fàcil des de fa uns mesos quan a fora de Catalunya li pregunten d´on és. Només ha de recordar al seu interlocutor la ciutat de l´interior del país que el govern va tancar el 13 de març, juntament amb la resta de municipis de la Conca d´Òdena, abans que el confinament s´instal·lés a les nostres vides. «Durant els mesos de març i abril hi va haver molt patiment», rememora el cantant d´Igualada, que afegeix a la il·lusió de participar en el disc de la Marató el motiu pel qual es recapten fons en aquesta 29a edició: la investigació per combatre la covid-19, la malaltia que tant mal ha fet a la seva ciutat natal.

Il·lusió també és la paraula que fa servir la manresana Sara Roy, l´altra veu de la Catalunya central que apareix a l´índex de cançons de l´àlbum, per descriure l´experiència de ser una de les artistes presents a l´àlbum de la Marató. «La pandèmia la vivim tots, i això farà que l´edició d´enguany tothom se la senti de molt a prop», apunta. Juntament a Roy i Argemí, en la relació de representants del territori central hi podem sumar l´Escolania de Montserrat, que acompanyarà la cantautora Rozalén.

Que maca ets és el títol de la traducció al català del conegut tema You´re beautiful, de James Blunt, que en el disc interpreten a duo David Otero i Sara Roy. «És una cançó molt bonica, que tothom coneix, amb un tempo molt tranquil, per gaudir, i que queda molt bé amb un duet masculí i femení», explica la manresana, que reconeix que «tots els músics catalans volen participar un dia o altre en la Marató».

Per a l´ex-Macedònia, va ser motiu de sorpresa i satisfacció que David Otero l´anés a buscar per interpretar plegats la peça de Blunt. «És un artista d´una llarga trajectòria, de la qual em declaro fan, tant quan estava a El Canto del Loco com ara que actua en solitari, i em va agradar molt que volgués gravar el tema amb mi», admet, anotant que «és el primer cop que treballem plegats». El tercer protagonista de la història és Jordi Cubino, autor de l´adaptació al català de la lletra.

Roger Argemí ja va estar a punt d´aparèixer als crèdits del disc de la Marató l´any passat però l´oportunitat no es va poder concretar per un problema de drets d´autor. L´igualadí interpreta, al costat de la vallenca Maria Jacobs, la cançó Mots, la versió en català d´un tema (Words) d´èxit a Europa del 1982 i de F.R. David, pseudònim d´un artista francès d´origen tunissià que va ser guitarrista de Vangelis.

«La Maria i jo cantem una peça d´electrodisco dels 80 un punt melancòlica, romàntica, que s´ha actualitzat amb uns acords molt elegants», indica l´anoienc. «No havíem col·laborat plegats fins ara», afegeix: «però som més o menys de la mateixa generació i ens seguíem a les xarxes, som dos artistes que hem picat molta pedra».

El Soy rebelde de la Jeanette que va triomfar a inicis dels anys 70 sona ara al disc de la Marató en català gràcies a Rozalén i l´Escolania de Montserrat. En total, el disc conté 19 temes, entre els quals el Boig per tu del conjunt Sau30, Jackson Browne i Judit Neddermann; el Qui m´ha robat el mes d´abril? de Sabina que interpreten Miquel Moya i Intana; i Junts vencerem, on El Arrebato adapta l´admirat himne futbolístic del Sevilla amb un títol prou eloqüent sobre l´esperança necessària en el moment que vivim.

El disc de la Marató es posa a la venda aquest diumenge, 29 de novembre, al preu de 10 euros, i es podrà adquirir amb els diaris d´àmbit català, entre els quals Regió7. La popular jornada solidària que organitzen TV3 i Catalunya Ràdio celebrarà la 29a edició el proper diumenge 20 de desembre dedicada a la sensibilització, la divulgació i la recaptació de recursos per a la recerca biomèdica sobre la Covid-19.

A més de les aportacions que la ciutadania realitza el dia de la Marató, i de les que es recullen cada any a través de les activitats que es porten a terme arreu del país, també es pot contribuir amb la jornada solidària comprant el disc i el llibre, aquest darrer a la venda des del passat 19 de novembre tant en format de paper com digital.

El llibre de la Marató arriba a la 13a edició i enguany té la fotografia com a protagonista. El volum inclou diverses mirades a la vivència de la covid-19 a través del treball de 17 fotògrafs de renom com Cristina García Rodero, Chema Madoz, Emilio Morenatti, Gervasio Sánchez, Isabel Muñoz, Jordi Borràs, Oriol Alamany, Samuel Aranda i Ricard García-Vilanova, entre altres. Per donar més rellevància a l´obra gràfica exposada, el llibre té un format horitzontal.

En aquest producte que contribueix a recollir fons per la Marató també hi ha el testimoni del doctor Antoni Trilla i les reflexions de la psicòloga Jenny Moix. Dues aportacions que volen ajudar a explicar de forma entenedora les característiques del fenomen que estem vivint des del punt de vista científic i les conseqüències psicològiques que estan generant.

Com cada any, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio posa a la venda un llibre (12 euros) i un disc (10 euros). Els beneficis de la venda se sumen a la investigació per combatre la covid-19.