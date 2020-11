Les pluges deixen les Coves del Toll del Moià amb el torrent al límit del desbordament

Les pluges que han caigut en les últimes hores han omplert d'aigua les Coves del Toll, amb el riu al límit del desbordament, però amb l'espai visitable i en una situació «esplèndida», segons explica la directora del Museu de Moià, Marta Fàbrega.

La mateixa Fàbrega explica que aquest dissabte al migdia, el nivell d'aigua havia pujat però que encara circulava pel seu llit habitual, sense desbordar-se. Això significa que ara per ara, l'augment de cabal no afecta la zona del jaciment que es troba a la galeria sud de la cova i que encara no s'ha recuperat dels danys que hi va causar el temporal Glòria, a principi d'aquest any. Pel que fa a la zona del riu, a la sala de l'Elefant, Fàbrega recordava que ara per ara també és visitable ja que allà hi ha passarel·la elevada del riu i que malgrat l'augment del flux d'aigua, no està inundada.

Tot i això, Fàbrega alerta que la situació és límit ja que l'episodi de pluges ha deixat uns 40 litres per metre quadrat a Moià. La directora del Museu confia en què es compleixin les previsions i no plogui més en les properes hores ja que aquesta és la quantitat que es considera límit perquè l'aigua surti del seu llit i afecti la sala sud on hi ha el jaciment.

D'altra banda, aquest dissabte estaven pendents de si finalment es materialitzava un nou estudi per determinar l'origen d'aquestes aigües. La intenció era poder dipositar un marcador anomenat fluoresceïna al Torrent del Bassac i si aquest és l'origen de l'aigua que arriba a les coves, el líquid tenyit hi hauria d'arribar en un termini d'entre 12 i 72 hores. El gener passat ja es va fer una primera prova i en aquella ocasió el marcador es va posar al Torrent de l'Escanya, que va quedar descartat com a font de l'aigua que arriba a les Coves del Toll.