Catalunya homenatja la cultura i els seus Premis Nacionals: «Us necessitem més que mai»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha felicitat aquest diumenge els Premis Nacionals de Cultura 2020 i per extensió a tot el sector cultural pels "especials esforços per contribuir a superar" la segona onada de la pandèmia. Aragonès ha valorat que "és el moment que tot el país estigui al costat de la gent de la cultura", mentre que la Consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha defensat el "binomi cultura-salut" i ha dit als professionals que se'ls "necessita més que mai". L'acte de lliurament dels premis ha estat substituït enguany per un programa emès aquest vespre per TV3, en el qual Maria del Mar Bonet, Carla Simón, Tricicle, el Centre d'Art i Natura CAN de Farrera i el centre de música del Raval Xamfrà han estat homenatjats.

El programa especial d'homenatge dels Premis Nacionals de Cultura -la distinció més important en el camp de la cultura a Catalunya- ha acabat amb les paraules de la Consellera de Cultura Àngels Ponsa i del vicepresident del Govern Pere Aragonès. Ponsa ha parlat de l'obligació de les institucions de protegir la cultura, i ha assegurat que han "denunciat" tant o més que el propi sector "la seva precarització i el seu infrafinançament". La consellera ha dit, a més, que la salut i la cultura són indestriables, i que els premiats pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) han fet de la creació "autèntics motors de vida, eines al servei dels altres".

En la seva felicitació als premiats, el vicepresident Aragonès ha remarcat que la cultura ha donat cohesió "també en els moments més complicats de la pandèmia", i ha agraït al sector que hagi fet "especials esforços per contribuir a superar aquesta segona onada". També s'ha mostrat convençut que "la producció cultural serà un element clau de la reconstrucció econòmica i social, de la reconstrucció humana que farem un cop superada la pandèmia de la covid-19".



Menys premis i sense gala de lliurament

El context de pandèmia ha propiciat que enguany no se celebri una gala de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura. En el seu lloc, el CoNCA ha preparat un programa televisiu especial d'homenatge emès aquest vespre a TV3 i un documental ('Resiliència), que s'emetrà també aquesta nit al Canal 33.

En la seva 45a edició, els guardons que concedeix el CoNCA han reconegut l trajectòria de Tricicle i de Maria del Mar Bonet, la condició de referent de la cineasta Carla Simón i la tasca dels centres Xamfrà, a Barcelona, i el CAN, de Farrera.

En el seu primer any com a membres del plenari del CoNCA i del jurat dels premis, Vinyet Panyella, Margarida Troguet, Jordi Font, Salvador Casals, Edmon Colomer, Núria Iceta i Miriam Porté han reconegut "la creativitat, l'excel·lència i la innovació en l'ecosistema cultural" català de noms de referència en la música, les arts escèniques, la dinamització del territori, el cinema i l'educació inclusiva en les arts.

La presidenta de l'ens, Vinyet Panyella, s'ha sumat a les felicitacions també a través del programa televisiu. En el seu cas, ha destacat les particularitats d'un any "ple de perills, de reptes i sobretot de grans pèrdues per al món de la cultura en tots els seus àmbits". Per mostrar el seu compromís amb el sector Panyella ha defensat "amb contundència, convicció i resiliència que la cultura és necessària, segura, responsable i un bé de la ciutadania, per tant objecte de drets i dotacions econòmiques. I a més la cultura mereix un tracte professionalitzat pels seus agents, i no l'estigma de precarietat que té ara".

D'altra banda, en aquesta edició dels Premis Nacionals de Cultura una de les novetats introduïdes ha estat reduir de 10 a 5 els guardonats i el compromís amb les persones i entitats premiades en la difusió de la seva obra al llarg dels pròxims dotze mesos, fins a la concessió de l'edició de 2021. En aquest sentit, el CoNCA convocarà un seguit d'activitats al país que contribueixin a difondre'ls i atreure nous públics per a la cultura.