La pluja deixa les Coves del Toll del Moià amb el torrent al límit del desbordament

Les pluges que han caigut des de divendres han omplert d´aigua les Coves del Toll, amb el riu que travessa la cavitat subterrània al límit del desbordament, però amb l´espai totalment visitable i en una situació «esplèndida» per gaudir-ne, segons explicava la directora del Museu de Moià, Marta Fàbrega.

La mateixa Fàbrega posava de manifest que ahir al migdia el nivell d´aigua havia pujat però que aquesta encara circulava pel seu llit habitual, sense que hi hagués cap desbordament. Això significa que, ara per ara, l´augment de cabal no afecta la zona del jaciment que es troba a la galeria sud de la cova. Aquest jaciment va resultar molt afectat pel temporal Glòria, a principi d´aquest any, i encara no s´ha pogut recuperar dels danys que hi va provocar, tot i que ara l´espai ja torna a estar obert.

Pel que fa a la zona de les coves per on habitualment hi passa aigua i que es pot visitar, la sala de l´Elefant, Fàbrega recordava que ara per ara és accessible ja que allà hi ha passarel·la elevada del riu i que, malgrat l´augment del flux d´aigua, aquesta no està inundada. D´aquesta manera, els visitants de les coves hi poden passar caminant tot gaudint de l´espectacle natural que suposa el major flux hidràulic.

Malgrat aquest espectacle natural, Fàbrega alertava ahir que l´espai es trobava en una situació límit ja que l´episodi de pluges ha deixat una mica més de 40 litres per metre quadrat a la zona. La directora del Museu de Moià confiava que es complissin les previsions meteorològiques i que no plogués més en les properes hores ja que aquests 40 litres per metre quadrat és la quantitat aproximada que els estudis hidrològics han situat com a límit perquè l´aigua es mantingui en el seu llit habitual i no afecti la sala sud de les coves, que és on hi ha el jaciment prehistòric.

Quan el riu que passa per la cova es desborda i afecta aquest espai, l´aigua s´ha de bombejar per tal de poder-la treure de l´interior. Aquesta, però, no és l´única afectació que hi deixen les inundacions, ja que un cop ha baixat el nivell de l´aigua també cal retirar el fang i els sediments que porta l´aigua fins a la cova i que provoquen danys importants a les restes arqueològiques que s´hi conserven.

D´altra banda, ahir es volia intentar una nova prova per determinar quin és l´origen d´aquestes aigües.

La intenció era poder dipositar un marcador anomenat fluoresceïna al torrent del Bassac i així poder veure si aquest és l´origen de l´aigua que arriba a les coves. Finalment, però, ahir, no es va poder portar a terme la prova i la intenció ara és poder-la fer de cara demà. Si finalment es pot portar a terme la prova, Fàbrega avisava que les aigües del torrent quedaran tenyides de color verd, però que no cal preocupar-se. En aquest sentit, també recordava que ja s´ha avisat d´aquesta possibilitat a través de diferents xarxes socials i que cossos com el Seprona de la Guàrdia Civil, els Mossos d´Esquadra i els Agents Rurals també estan alertats.

Un cop es dipositi el tint a l´aigua d´aquest torrent, el càlcul és que l´aigua de color arribi a l´interior de les coves entre les 12 i 72 hores posteriors.

El gener passat ja es va fer una prova per intentar determinar d´on provenien les aigües que arriben a les Coves del Toll.

En aquella ocasió el marcador es va posar al torrent de l´Escanya. Les aigües d´aquest curs fluvial es van tenyir però en canvi no ho van fer les que sorgeixen a l´interior de les Coves del Toll, de manera que el torrent va quedar descartat com a curs que alimenta aquest aflorament.