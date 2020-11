La nova gira de Buhos passarà per Manresa per la Llum

Aquest migdia el grup de Calafell Buhos ha presentat la gira de l'espectacle "Teràpia col·lectiva", que aquest hivern i primavera els portarà per teatres i auditoris d'arreu de Catalunya. A Manresa faran parada a la sala gran del Kursaal el dissabte 19 de febrer (20 h), dins del marc de la Festa de la Llum que el 2021 organitza l'Associació Cultural El Galliner. Les entrades per a l'espectacle, que dirigeix Albert Pla, ja es poden comprar a la web www.kursaal.cat a 20 euros, preu únic, i a partir de demà dimarts, també a les taquilles del teatre (de dimarts a dissabte, d'11 a 13h i de 18 a 20.30 h).

La gira per teatres i auditoris de Buhos començarà el 19 de desembre a l'Espluga de Francolí i, entre d'altres poblacions, també es podrà veure a La Seu d'Urgell, el 30 de gener i a Martorell l'1 de maig.

El 6 de novembre passat va veure la llum el nou disc de Buhos: "El dia de la victòria", un nou treball ple d'himnes que en menys d'un mes ha estat capaç de superar el milió i mig de reproduccions a Spotify. Un disc que compta amb les col·laboracions de Miki Núñez, Suu, Lildami i Stay Homas.

El context actual d'incertesa constant en el món de la cultura, ha portat a Buhos a presentar un projecte lluny de festivals, multituds i places majors. Els auditoris són l'espai escollit per proposar un format on la música centrarà l'espectacle però on també el teatre hi formarà part: Una obra de teatre musical amb crítica social, humor i sàtira, amb contacte directe amb el públic i la continua improvisació per demostrar que la cultura és segura i que els artistes aposten per nous formats per tant de seguir fent música.