The Beatles reviu al Kursaal amb un concert que fa vibrar els petits

La popularitat de The Beatles no decau. John, Paul, George i Ringo continuen despertant entusiasme entre les noves generacions cinquanta-un anys després d´editar el seu últim disc, gràcies a les bandes de tribut. Una de les considerades les millors de parla no anglesa, Abbey Road, va ser ahir al Kursaal de Manresa amb l´espectacle «Beatles for kids», i va demostrar que el repertori de la banda de Liverpool no té data de caducitat ni edat.

El concert va ser un viatge musical en el temps que va fer aixecar de les butaques els assistents per cantar i ballar hits mítics de The Beatles. Respectant les mesures de seguretat anticovid, el públic va respondre a les indicacions de l´Emma, la mestra de cerimònies que acompanya els músics a l´escenari i que convida a interactuar. I aconsegueix el propòsit: fer participar i vibrar. Petits i grans van moure el cos amb Drive my car, Hello, Goodbye i All you need is love; nens i nenes van alçar cartolines amb números i lletres quan va sonar la cançó All together now; i la platea es va animar encara més amb Help! i Here comes the sun, amb dos infants dalt de l´escenari tocant la pandereta al costat dels músics.

Amb Yellow submarine Abbey Road s´acomiadava, però els crits «d´una altra, una altra» van fer que el quartet català toqués l´última: Hey Jude, amb un públic del tot entregat fent llum amb els lots del mòbil.

Els aplaudiments del final del concert van posar de manifest que per a molts infants no serà l´últim contacte amb The Beatles: «És el primer cop que escolto les seves cançons en un concert, perquè al meu pare li feia molta il·lusió que vinguéssim, i m´ha agradat molt», comentava el Roger, de 10 anys, a la sortida del teatre. Molts pares i avis fans de The Beatles tampoc es van voler perdre un viatge musical en el temps «molt interessant».

La Marina, de 9 anys, assisteix a molts espectacles infantils del Kursaal amb la família, i el d´ahir la va motivar especialment perquè «sé tocar amb el piano Yesterday i Hey Jude. El Nil, de 9 anys, reconeixia que s´ho havia passat molt bé: «M´ha encantat. Hem ballat amb els pares i ha estat molt divertit». També per a un altre Nil, de 6 anys, la valoració del concert era positiva: «Hem passat una tarda divertida». I el Xavier, de 12 anys, reconeixia que a partir d´ara «conec més The Beatles i m´agraden més».

L´espectacle va aplegar unes 160 persones, de Manresa.