Nou assaig a Moià per saber d’on prové l’aigua que inunda les Coves del Toll

Ara fa quatre anys es va començar a desenvolupar un estudi hidrogeològic per conèixer com funciona el sistema hídric entorn de les Coves del Toll per poder prendre mesures i evitar la inundació de l´espai visitable i el jaciment arqueològic i paleontològic. Ahir, després de l´episodi de pluges del cap de setmana, que van tornar a omplir d´aigua les Coves del Toll i les van deixar al límit de la inundació, s´ha reprès l´assaig de camp -el tercer- amb el colorant innocu anomenat fluoresceïna en els torrents de capçalera Bassot i Goma per determinar d´on prové l´aigua que arriba a les coves. Les proves es faran al llarg d´aquest hivern.

Com en els assajos de 2018, s´ha col·locat aquest colorant en pols a la capçalera dels torrents. Quant plogui, aquest colorant es dissoldrà en l´aigua donant-li a aquesta un fort color verd fluorescent. Si l´aigua del torrent va a parar a l´interior de la cova es podrà detectar i mesurar. També, el temps de recorregut entre que l´aigua està en capçalera de torrent i arriba al sistema càrstic del Toll. El 2018, el marcador es va posar al torrent de Ca l´Escanya. Les aigües d´aquest curs fluvial es van tenyir però en canvi no ho van fer les que sorgeixen a l´interior de les Coves del Toll, de manera que el torrent va quedar descartat com a curs que alimenta aquest aflorament. Durant 24 i 72 hores es van poder veure les aigües tenyides seguint la Riera de la Fàbrega fins la zona de Margà-La Datzira. El colorant és innocu al medi ambient i no suposa cap impacte ambiental al sistema hídric que pugui perjudicar aqüífers , flora, fauna ni litologia de l´entorn d´estudi.

L´Ajuntament de Moià i el Museu de Moià després de les inundacions de 30 de novembre de 2014 ha anat sol·licitant a la Diputació de Barcelona suport tècnic per la realització d´aquests estudis hidrogeològics (2016, 2017 i 2010). Quan el riu que passa per la cova es desborda i afecta aquest espai, l´aigua s´ha de bombejar per tal de poder-la treure de l´interior. Aquesta, però, no és l´única afectació que hi deixen les inundacions, ja que un cop ha baixat el nivell de l´aigua també cal retirar el fang i els sediments que porta l´aigua fins a la cova i que provoquen danys importants a les restes arqueològiques que s´hi conserven. Com expliquen des del museu, per la realització dels assajos s´ha informat i demanat les corresponents autoritzacions a les administracions i s´ha informat a propietaris i ajuntaments amb afectació als seus torrents i rius.

Ara fa un any, després d´un nou episodi d´intenses pluges, l´aigua va tornar a entrar amb força a l´interior de les Coves del Toll i al conjunt del Parc de la Prehistòria i es va haver de tancar l´accés. Les pluges d´aquest cap de setmana, però, no van provocar el tancament del jaciment.