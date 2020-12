«Maricón Perdido», creada per Bob Pop i basada en la seva vida, es roda a Manresa

Després del desembarcament de l'equip de Daniel Monzón per al rodatge de la pel·lícula "Las leyes de la frontera", Manresa continua com a plató de filmació. En aquesta ocasió, al Centre Hospitalari i al carrer Vilanova de Manresa, avui i demà, amb la producció "Maricón Perdido", una sèrie original de sis episodis creada per l'escriptor Bob Pop i produïda per El Terrat (The Mediapro Studio) i WarnerMedia. La sèrie té la participació del cardoní Berto Romero com a productor executiu. Els camions, amb vestuari i equip de rodatge, han ocupat el carrer Flor de Lis i un tram de les Bases de Manresa, on està prohibit estacionar fins demà a les 8 del vespre. La sèrie és una nova aposta de producció pròpia de TNT, el canal de pagament de WarnerMedia.

Com s'explica a la mateixa web d'El Terrat, la sèrie, que va començar la producció el setembre i el rodatge a Barcelona l'octubre, s'inspira en episodis de la vida de Bob Pop alterant ficció i fantasia per reconstruir la trajectòria vital d'un nen de poble a la recerca d'una identitat pròpia: la incomprensió del seus pare, el seu difícil encaix en una societat homòfoba o les seves primeres aventures amoroses i sexuals en la seva arribada a Madrid.

Dirigeix Alejandro Marín una producció que suposarà el debut de Gabriel Sánchez, que farà de Bob als 13 anys, i de Carlos González, als 20 i 30. El propi Bob s'interpretarà a ell mateix en l'actualitat. Completen el repartiment les actrius Candela Peña i Alba Flores, i els actors Carlos Bardem i Miguel Rellán.