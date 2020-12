La Stroika reobre dissabte com a restaurant musical amb concerts a l’hora del vermut

Al final sí. La sala Stroika obrirà portes aquest dissabte, 5 de desembre, després de 9 mesos tancada, i ho farà com a restaurant musical. Com ja va explicar aquest diari el passat 21 de novembre, els responsables de la sala -seu de la Casa de la Música de Manresa- s´estaven plantejant demanar una ampliació de llicència per poder oferir un servei de bar restaurant, compatible amb fer concerts, per reobrir i poder «minimitzar el desastre econòmic» a què s´han vist abocats a causa del tancament total per la pandèmia. Tot i reobrir ja aquest cap de setmana, la sala oferirà el seu primer concert el diumenge 13 de desembre.

Com ahir confirmava Dani Castellano, director de la Casa de la Música, la sala manresana obrirà amb un altre nom, Pla Bé, per diferenciar l´ús actual que tindrà la sala: a partir d´aquest dissabte, horari diürn -l´únic permès, de fet- i amb concerts a l´hora del vermut, a les 12 del migdia. La capacitat?. 67 persones com a màxim, assegudes, i amb taules en una sala on hi caben 800.

«Ens readaptem però ho fem amb la mateixa filosofia que obríem de nit com a Stroika; ara, amb un model d´oci diürn», explicava ahir Castellano. D´aquí, també, el canvi de nom: «no podem obrir ni programar tal i com ho fèiem abans del 12 de març, abans de la pandèmia; per tant, canviem el nom fins que puguem tornar a aixecar la persiana novament com a Stroika».

La sala de l´avinguda dels Dolors de Manresa obrirà inicialment els caps de setmana, dissabte i diumenge; però també ho farà entre setmana quan la programació presencial de Casa de la Música impliqui activitats que puguin tenir interès per al gran públic. Com, per exemple, la xerrada que oferirà la setmana que ve Miki Núñez (10 de desembre) per explicar la seva experiència a la indústria de la música.

Aquest proper cap de setmana, 5 i 6 de desembre, la sala obrirà portes de 17.30 a 21.30 h, com a bar-restaurant. «Hi haurà servei de menjar, tapes, vermuts, diferents tipus de cervesa...», una cuina «bàsica», diu Castellano, en un espai concebut, com abans, per «socialitzar però ara amb totes les mesures de seguretat que es contemplen». Separació, mascaretes, gel... Quan es facin concerts, la sala obrirà a les 12 del migdia i ja allagarà l´horari fins 2/4 de 10 de la nit.

La idea de poder funcionar com a bar-restaurant és una «alternativa» que els responsables de la sala van contemplar com una manera de sumar ingressos sempre, però, remarca Castellano, des de la perspectiva de poder-la fer compatible amb el principal objectiu de l´equipament: continuar fent concerts.