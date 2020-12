Coronavirus, desconfinament, grup bombolla, teletreballar i videotrucada, entre els neologismes del 2020

Conspiranoic, coronavirus, desconfinament, desescalada, grup bombolla, infodèmia, mascareta, teletreballar, traçabilitat i videotrucada són els deu neologismes finalistes escollits per a sotmetre a votació de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans per aquest any. Les entitats fan ara una crida oberta a participar en la tria del guanyador, que es donarà a conèixer el 21 de desembre. Els darrers escollits han estat emergència climàtica i animalista (2019), sororitat (2018), cassolada (2017), vegà -ana (2016), dron (2015) i estelada (2014). Com cada any, el mot escollit serà candidat per a entrar al diccionari normatiu.

Com cada any, l'Observatori de Neologia de la UPF i l'IEC fan una crida oberta a participar en la tria del neologisme de l'any 2020, una iniciativa que enguany arriba a la setena edició, en un escenari marcat per la pandèmia. La tria va en la línia d'iniciatives anàlogues que duen a terme diverses institucions, editorials i diaris per a nombroses llengües.

La votació s'obrirà el 3 de desembre i es tancarà el dia 20 del mateix més. El 21 de desembre es farà públic el neologisme guanyador de l'any 2020.