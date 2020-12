Els hospitals de Manresa del segle XX protagonitzen un llibre editat per Althaia

| ARXIU PARTICULAR

La imatge que il·lustra la portada del llibre | ARXIU PARTICULAR

La Fundació Althaia acaba d'editar el llibre Els hospitals a Manresa. Història d'una transformació, que es presentarà aquest dissabte, 5 de desembre, i que fa un recorregut en el temps per mostrar les petites i grans canvis que ha viscut l'atenció sanitària a la ciutat durant el segle XX i fins a l'actualitat amb textos i fotografies de diferents èpoques.

La presentació, prevista a les 11 del matí, es farà pel canal Instagram Live de la institució davant la impossibilitat de celebrar un acte presencial per la pandèmia de la covid-19. Hi intervindran els metges Armand Rotllan i Francesc Sant i la infermera Marcel·la Sarró, que faran una breu pinzellada per la història sanitària recent de la capital del Bages.

L'edició de l'obra s'emmarca en un projecte col·lectiu impulsat per Althaia des del 2018 per recollir i deixar constància de les transformacions que ha viscut l'atenció sanitària a la ciutat de Manresa en els darrers 50 anys fins a l'actualitat.

Gràcies a la implicació de més d'un centenar de professionals en actiu i jubilats, vinculats a la institució, l'any passat es va tirar endavant l'exposició Els hospitals a Manresa. Història d'una transformació, que es va poder visitar al vestíbul de l'Hospital de Sant Joan de Déu i que va despertar gran interès ciutadà.

La difusió de tot el coneixement i el material recollit continua ara amb la publicació del llibre.

El llibre s'ha editat a través de Parcir Edicions Selectes amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi de Metges de Barcelona, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i la Fundació Dr. Antoni Esteve.

Regal solidari de Nadal

El llibre es pot adquirir al quiosc de l'Hospital de Sant Joan de Déu i a les llibreries de Manresa per un preu de 25 euros. Els beneficis es destinaran íntegrament a la millora de l'atenció a infants i joves de la Fundació Althaia.

L'objectiu d'aquest programa de mecenatge és renovar aquests espais per tal de poder incorporar les metodologies de treball més pioneres, en què el nen sigui el centre de tot el procés i humanitzant els espais per aconseguir que el pas dels infants per l'hospital sigui una experiència de coneixement i creixement.

El projecte inclou diferents actuacions que s'aniran executant per fases en funció dels resultats de la campanya. Hi ha prevista la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria i de Neonatologia, l'escola i l'hospital de dia pediàtric. També la humanització de les consultes externes i urgències de Pediatria, així com posar en funcionament la ressonància magnètica pediàtrica.