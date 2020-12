El solsoní Raül Garrigasait guanya la categoria Punt de Llibre dels Premis Núvol 2020

L'escriptor solsoní Raül Garrigasait ha guanyat el Premi Punt de Llibre després d'escriure en un mateix any tres assajos "i tots tres brillants" en els Premis Núvol 2020. S'han guardonat una desena de creadors, entre els quals hi ha Pau Vallvé, Mercè Vila Rigat i Dolors Boatella en diverses categories. Els premis també han reconegut Carles Marigó, Juliana Canet, Ana Galvañ, Joan Pérez-Villegas i Col·lectiu Grup de Lingüistes per la Diversitat.

Garrigasait ja havia despuntat com a traductor, novel·lista i pensador; però enguany ha aconseguit vertebrar el principi d'una filosofia pròpia "que serà important els pròxims anys". 'La ira', 'Els fundadors' i 'País Barroc' relliguen els interessos i la biografia del solsonenc: hel·lenisme i llengua catalana, Peter Sloterdijk i Eugeni d'Ors, la Catalunya de fusta i el ciment de l'Eixample.

El Premi Galeries ha estat per a Mercè Vila Rigat, historiadora de l'art, conservadora i restauradora de béns culturals. Les seves primeres passes a la Fundació Vila Casas van ser com a gestora de premsa, aquest 2020 s'ha convertit en la Coordinadora d'exposicions, amb la producció de mostres "tan encertades" com 'Càpsules de confinament: art i pandèmia a Catalunya', que ha comissariat juntament amb Àlex Susanna.

El Premi Calàndria ha estat per al músic i compositor Pau Vallvé. "La seva és més una aventura. Una faula amb matisos, marcada per cicatrius, estigmes, tics, aprenentatges i il·lusions", defensa Núvol. Aquesta història arriba ara a un nou capítol, 'La vida és ara' (2020), que ha acaparat l'aplaudiment de les crítiques i del públic.

La creativa, guionista, humorista i llibretera a Ciutadella de Menorca Dolors Boatella ha guanyat el Premi El web negre pel seu do de "superposar capes de la realitat" que sap fer confluir amb el seu pensament divergent. A més, "és una aguda comentarista de l'actualitat" amb els mems que difon per Twitter, on té gairebé 60.000 seguidors.

Música i xarxes

D'altra banda, el Premi Castafiore ha recaigut en el pianista, clavecinista i improvisador Carles Marigó. Enguany ha encadenat projectes i ha enlluernat amb les seves improvisacions al piano al festival Bachcelona, on ha presentat 'Bach to the Moon', però també amb el disc 'Papa', una exploració del dol per la mort del seu pare.

Amb el Premi La ruta del jazz, Joan Pérez-Villegas. El músic i compositor Joan Pérez-Villegas (Palma, 1995) lidera un "projecte calidoscòpic", Blau salvatge. Àlbum de debut que alterna les geografies del jazz, la contemporània i el folklore mallorquí. El resultat és una "genuïna" obra d'autor.

El Premi pantalles recau en Juliana Canet, la primera 'influencer' en llengua catalana. Contra la mala fama d'aquest terme, Canet l'encarna en el seu sentit "més pur", algú que és capaç d'obrir les orelles dels joves cansats dels canals i els codis de sempre, i que se l'escoltin. "Bon humor, cultura pop i molta intel·ligència, i de cop Cardedeu és tan instagramejable", afirma.

Còmic i teatre

El Premi L'Apuntador és per a Pau Vinyals, que "pertany a la noble espècie dels actors amb personalitat de Catalunya". Posseeix una àmplia trajectòria en produccions teatrals de tota mena, i amb els seus companys Júlia Barceló i Pol López és membre fundador de la Companyia Solitària.

L'autora de còmic Ana Galvañ ha guanyat el Premi Sa il·lustríssima. Al contrari de com acostuma a passar, Galvañ primer s'ha dedicat al disseny i a la publicitat, i després al còmic, i finalment ha trobat el seu espai en els formats breus i col·laboratius, en l'experimentació que li permet l'edició no comercial i en la xarxa d'intercanvis creatius dels festivals d'autoedició.

Finalment, el Premi Homo Fabra ha recaigut en el Col·lectiu Grup de Lingüistes per la Diversitat (GLiDi), que integra professionals que provenen majoritàriament de la Secció de Lingüística General de la Universitat de Barcelona. Els seus integrants lluiten per mantenir i difondre la diversitat lingüística.