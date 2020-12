Rosalía i The Weeknd llancen el remix de la cançó de l'any

Rosalía i The Weeknd, dos dels artistes més rellevants del panorama internacional, han revelat aquest divendres la col·laboració que tenien entre mans: un remix de 'Blinding Lights', la cançó més escoltada d'aquest 2020 a Spotify, amb més de 1.500 milions de reproduccions. Una xifra que amb tota seguretat augmentarà en la recta final de l'any després del duet que han publicat a primera hora d'aquest divendres la cantant catalana i Abel Makkonen Tesfaye, més conegut pel seu nom artístic The Weeknd.







En els seus perfils de Twitter, tant Rosalía com The Weeknd han compartit un enllaç amb la nova versió de 'Blinding lights', tema que el cantant canadenc va llançar fa un any i que ha arrasat a tot el món. Els dos artistes ja van donar pistes ahir dijous a les seves xarxes socials del que podria ser una col·laboració. Primer va ser The Weeknd qui va publicar en el seu Twitter una fotografia dels dos cantants agafats davant una platja, la mateixa que la barcelonina va pujar al seu perfil d'Instagram sense cap altre missatge que el nom de l'acompanyant, amb la qual cosa ja es deia que podrien haver treballat junts. Tot i que cap dels dos cantants, ni els seus corresponents equips, havien detallat de què es tractava aquesta pista, als fòrums de fans feia un temps que comentava que Rosalía podria participar en un nou remix de 'Blinding lights'.





Rosalía, que a, s'afegeix així a un remix d'aquesta exitosa cançó just quan es compleix un any del seu llançament. 'Blinding Lights' ha batut rècords al mantenir-se tot l'any en la llista dels 100 temes més escoltats dels Estats Units, elBillboard Hot 100, en la qual va estar 42 setmanes al top 10, 33 als cinc primers llocs, dues marques que no havia registrat cap altre tema en els 62 anys d'història de la llista. La popularitat de l'artista de Sant Esteve Sesroviresés tal que el febrer del2021 prendrà el testimoni de Jennifer López i Shakira per protagonitzar l'espectacle musical de la Superbowl, l'esdeveniment televisiu per excel·lència als Estats Units.Pel que fa a The Weeknd, malgrat arrasar en altres premis com elsMTV Video Music Awards i els American Music Awards, no va obtenir cap nominació als Grammy. «Els Grammy continuen corruptes. Em deuen a mi, als meus fans i a la indústria la transparència...», va tuitejar l'artista hores després que l'Acadèmia de la Gravació dels Estats Unitsanunciés els seus candidats a la 63 edició dels guardons, que s'entregaran el 31 de gener del 2021.