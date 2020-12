La ballarina i pedagoga Aina Torné obre una llibreria feminista a Manresa

El rètol de l´establiment del número 37 del carrer Sant Miquel de Manresa, que encara llueix el nom de la botiga de roba per a dones Olga Martínez, mostrarà en els propers dies el d´un negoci ben diferent: una llibreria de temàtica feminista i LGTBIQ que portarà l´inequívoc nom de Ca la Figa. La seva impulsora és la santpedorenca Aina Torné, que confia obrir portes el dilluns 21 de desembre i fer de l´espai un punt de trobada i d´activitat al Barri Antic.

«Vivim un moment de canvi, el sistema no funciona i hem de sortir al carrer a reivindicar-nos», explica Torné, que regentarà la llibreria amb Txema Egea situant sempre el focus en la visibilitat del treball de les dones. «Tenim ganes de fer xarxa amb les entitats i els col·lectius del barri i amb el món associatiu i cultural de la ciutat», afegeix la bagenca.

Aina Torné és una ballarina i docent reconeguda en el món de les arts escèniques. Va formar part del cos de ball d´El Molino quan l´emblemàtic music-hall del Paral·lel va reobrir fa deu anys i va sortir a la sèrie de televisió Bienvenidos al Lolita, entre altres fites d´una trajectòria que excel·leix en el camp de la pedagogia de la dansa i el moviment corporal.

«Ensenyo a professionals de la interpretació, però també a dones i noies amateurs, amb les quals he anat experimentant la sororitat», comenta. «Més enllà de la qüestió física, el treball amb les dones m´ha anat obrint la mirada a qüestions feministes i a l´acció social a través de la dansa», apunta, recordant també el projecte a la presó de dones de Wad Ras que va fer néixer en ella «la inquietud cap al món de la dona i del feminisme».

Com a membre de la comissió sobre assetjament sexual de l´Institut del Teatre, Torné es va adonar de «l´androcentrisme» que impera, i va començar «a buscar informació, però a les llibreries no hi trobava gaires llibres sobre aquestes qüestions». Dins l´ànim de la santpedorenca s´anava instal·lant el neguit que la va decidir a tornar a viure a la comarca i a obrir una llibreria feminista.

«La dansa pot ajudar a transformar certes realitats», afirma Torné, professora d´estudis superiors a les escoles d´interpretació Eòlia i Memory de Barcelona. «A partir del moviment, es pot crear un espai de relació i confiança», indica, conscient que la pedagogia ajuda a trencar estereotips.

Ahir al matí, mentre explicava a aquest diari les particularitats de la proposta, van entrar un munt de caixes plenes de llibres a Ca la Figa, un local d´uns 40 m2 que reviu en l´any més difícil per al comerç. La llibreria vol ser un lloc d´empoderament femení, que treballarà per la proximitat, la sostenibilitat i la igualtat. La il·lustradora Anna Jornet ha decorat els aparadors, Ariadna Torras ha fet el logotip i el disseny gràfic, i la botiga vendrà productes de dones artesanes com Carla Garcia (mom.uki a les xarxes), la ferrera Berta Canals i la mateixes Jornet i Torras, entre altres.

Ca la Figa obrirà amb un fons d´aproximadament 700 llibres en què hi haurà volums de temàtica feminista, ficció i assaig escrit per dones, obres que tractin valors i qüestions com la sexualitat i la cooperació, àlbums i contes infantils i també hi haurà la possibilitat d´adquirir els llibres a través d´Internet. Més enllà de l´activitat comercial, la llibreria acollirà xerrades, presentacions, cursos en línia (des de tallers d´escriptura i poesia a classes de costura o de cuina) i «volem fer una revista».