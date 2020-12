El Toc de Teatre torna al Kursaal amb «Una història real», «Sopar amb batalla», «Lo nuestro» i «La cabra»

La programació del Kursaal recuperarà el Toc de Teatre aquesta propera temporada d'hivern-primavera, un abonament d'espectacles històric, creat pel Galliner al teatre Conservatori, ja abans de la recuperació del Kursaal. Les dificultats derivades de les restriccions de la covid-19 a l'hora de programar van impedir d'oferir-lo aquesta tardor passada. La voluntat de l'equip del Kursaal és de tirar endavant la programació, malgrat la complexitat del moment, i reprendre les propostes escèniques adreçades a tota la ciutadania.

En aquest cas, l'abonament del Toc de Teatre, inclourà 4 obres de teatre entre gener i maig: "Una història real" (30 i 31 de gener), "Sopar amb batalla" (13 i 14 de febrer) -estrenada aquest passat cap de setmana a Sallent-, "Lo nuestro" (17 i 18 d'abril) i "La cabra" (15 i 16 de maig). Se'n farà una representació el dissabte a les 20 h i una altra diumenge a les 18 h.

L'abonament es posarà a la venda aquest proper dissabte, 12 de desembre a partir de les 10 del matí, tant a les taquilles del Kursaal, com per internet (www.kursaal.cat). El preu de l'abonament serà de 74 €. I cada obra per separat tindrà un preu de 26 €, excepte en el cas de "La cabra", que costarà 28 €. Pel que fa a les entrades soles dels espectacles inclosos dins de l'abonament, també es podran comprar el mateix dissabte, 12 de desembre, però una hora més tard, a partir de les 11h. A les 8 del matí es donaran números per organitzar les vendes a taquilles, tant per comprar l'abonament, com per les entrades soles.

Seguint en tot moment les mesures aprovades per les autoritats sanitàries, els espectacles es posaran a la venda amb un 50 % de la capacitat, i pendents en tot moment dels canvis que hi pugui haver, derivats de les mesures preses en funció de l'evolució de la pandèmia.



Les obres

Obrirà el Toc el 30 i 31 de gener "Una història real" de Pau Miró i protagonitzada per Julio Manrique, Laura Conejero, Mireia Aixalà i Nil Cardoner, en un muntatge que parla de com n''és de necessari gestionar bé un dol i que planteja què passa quan els buits emocionals i educatius fan que un jove busqui refugi desesperadament.

La segona obra del Toc és "Sopar amb batalla" de Jordi Casanovas que es podrà veure el 13 i 14 de febrer; una comèdia negra, en què el públic podrà veure aflorar el pitjor, el més grotesc i el més hilarant de cadascun dels 7 personatges que es troben una nit i només tenien previst sopar, passar-ho bé i riure una mica. La interpreten Júlia Barceló, Meritxell Calvo, Peter Vives, Francesc Ferrer, Mar del Hoyo, Jordi Coll i Majo Cordonet.

Els dies 17 i 18 d'abril es podrà veure "Lo nuestro" d'Eu Manzanares, una producció de la Sala Flyhard interpretada per la mateixa autora, Manel Sans , Eli Iranzo i Pau Poch. Una obra fresca, honesta i divertida, convertida en una de les comèdies de la temporada. El drama social hi batega inevitable i subtilment, servit però amb molt sentit de l'humor.

L'última obra del Toc de Teatre serà "La cabra" d'Edward Albee, un espectacle interpretat per Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Jordi Martínez i Roger Vilà. A l'obra, Martin guarda un secret que el tortura i que només s'atrevirà a confessar al seu vell amic Ross. El secret obrirà una porta bestial, generant una crisi gegant a les seves vides. El públic més veterà ja sabrà quin és el secret incòmode del protagonista, perquè "La cabra o qui és Sylvia?" es va veure per primera vegada fa 15 anys al Teatre Conservatori, sota la direcció de Josep Maria Pou.