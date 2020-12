Un ‘toc’ de normalitat al Kursaal

«Tornar a una certa normalitat». Joan Morros, responsable d´El Galliner, l´entitat encarregada de la programació escènica municipal, explicava així la decisió de recuperar l´abonament del Toc de Teatre, un dels puntalsde l´equipament a l´hora de confeccionar la programació. I de fer-ho amb quatre obres a cinc mesos vista, malgrat la incertesa provocada per la pandèmia que des del març ha fet que els equipaments culturals programin, desprogramin i reprogramin. De fet, les dificultats derivades de les restriccions van impedir ofertar-lo aquesta tardor. Ara, el teatre té clar dues necessitats bàsiques: horari (20 h) i capacitat (50 %, ampliable, però amb l´avantatge de no haver de recol·locar els espectadors a darrera hora). I sinó?. Ja es veurà.

De fet, des de l´estiu, el teatre intenta programar únicament a dos mesos vista; l´excepció, serà aquest Toc de Teatre que inclourà quatre muntatges entre gener i maig: l´aspra tragicomèdia Una història real, de Pau Miró; la comèdia negra, estrenada el passat cap de setmana a Sallent, Sopar amb batalla, de Jordi Casanovas; una de les comèdies de la temporada, Lo nuestro, d´Eu Manzanares, producció de la Flyhard, i una nova adaptació de l´èxit del nord-americà Edward Albee, La cabra.

Les quatre obres del Toc de Teatre s´han programar en dues sessions: dissabtes, a les 20 h i diumenges, a les 18. L´obrirà el 30 i 31 de gener Una història real de Pau Miró, en un muntatge que parla de com n´és de necessari gestionar bé un dol i que planteja què passa quan els buits emocionals i educatius fan que un jove busqui refugi desesperadament. Es va estrenar l´octubre del 2019 a La Villarroel.

La segona obra serà la revisió, deu anys després, de Sopar amb batalla de Jordi Casanovas, el 13 i 14 de febrer. Una comèdia negra que s´havia de reestrenar el passat abril, on aflora el més grotesc d´uns personatges que es troben una nit per sopar. Els dies 17 i 18 d´abril es podrà veure Lo nuestro d´Eu Manzanares, que va debutar amb aquesta producció en el circuit professional. Drama social amb molt sentit de l´humor i ambientat en una nit de Cap d´Any. Finalment, la darrera obra del Toc de Teatre serà La cabra, d´Edward Albee, una obra que el 2002 va commocionar l´escena novaiorquesa i que a Manresa es va veure per primera vegada fa 15 anys, al Teatre Conservatori, amb la direcció de Josep Maria Pou.

L´abonament del Toc de Teatre es posarà a la venda aquest dissabte, 12 de desembre a partir de les 10 del matí, tant a les taquilles del Kursaal, com per internet (www.kursaal.cat). El preu de l´abonament serà de 74€. I cada obra per separat tindrà un preu de 26€, excepte La cabra, que costarà 28 €. Les entrades soles també es podran comprar dissabte però una hora més tard, a partir de les 11 h. A les 8 del matí es donaran números per organitzar les vendes a taquilles, tant per comprar l´abonament, com per a les entrades soles.

«Lo nuestro». D´Eu Manzanares. Amb direcció de Mercè Vila-Godoy. Amb Eu Manzanares, Manel Sans, Eli Iranzo i Pau Poch. Estrenada el desembre del 2019 a la Sala Flyhard. Dates: dissabte, 17 d´abril (20 h) i diumenge, 18 d´abril (18 h). Preu: 26 euros.

«La cabra». D´Edward Albee. Amb versió de Josep Maria Pou i direcció d´Ivan Morales. Amb Jordi Bosch, Jordi Martínez i Roger Vilà. Estrenada aquest novembre a La Villarroel. Dates: dissabte, 15 de maig (20 h) i diumenge, 16 de maig (18 h). Preu: 28 euros.

«sopar amb batalla». Escrita i dirigida per Jordi Casanovas, amb Júlia Barceló, Meritxell Calvo, Peter Vives, Francesc Ferrer, Mar del Hoyo, Jordi Coll i Majo Cordonet. Estrenada dissabte a Sallent. Dates: dissabte, 13 de febrer (20 h); diumenge, 14 de febrer (18 h). Preu: 26 euros

«Una història real». Escrita i dirigida per Pau Miró, amb Julio Manrique, Laura Conejero, Mireia Aixalà i Nil Cardoner. Estrenada l´octubre del 2019 a La Villarroel. Dates: dissabte, 30 de gener (20 h) i diumenge, 31 de gener (18 h). Preu: 26 euros.