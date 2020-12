El FABA estrena online quatre capsules audiovisuals de vuit artistes manresans

El festival FABA estrenarà a les xarxes el dia 17 de desembre "Nucli", una nova producció nascuda a conseqüència de la pandèmia amb l'objectiu de fer d'altaveu a les propostes emergents de la ciutat que ha projectat des del seu inici el certamen. "Nucli" s'estrenarà el dia 17 de desembre, a les 20 h, a www.festivalfaba.cat/nucli, i fusionarà diferents disciplines artístiques. Hi participaran 8 artistes de Manresa repartits en 4 càpsules audiovisuals: Quatre exposaran la seva obra, i quatre darrere de la càmera la captaran, integraran i projectaran cap a l'espectador.



Les obres

Aida Cendra i Clàudia de Juan x Luana Roca

Peça de dansa a càrrec d'Aida Cendra i Clàudia de Juan. Els seus moviments són captats i interpretats per la joveníssima Luana Roca, artista multidisciplinar.

Carla Romeu x Gerard Quinto

La dissenyadora d'espais Carla Romeu s'interessa per projectes amb fons i sensibilitat sense deixar de banda els seus valors. A "Nucli" ha treballat en coordinació amb el realitzador audiovisual Gerard Quinto, reflexionant al voltant del consumisme i l'art.

Milena Castillo Torras x Mònica Fornells Casals

L'artista plàstica Milena Castillo es deixa seduir per la directora d'art Mònica Fornells i, treballant frec a frec ens proposen "Ara cremo", una peça d'alta originalitat i elegància, que busca establir un diàleg sobre la ciclicitat, el canvi i la transformació.

Shana x David Vidal

L'emergent cantant manresana Shana estrena el seu primer tema "Fake friends" a "Nucli".Una deliciosa melodia a piano i veu. La capta el realitzador outsider David Vidal, que juga en aquesta obra a fugir tan del concepte de videoclip com de l'actuació en directe.



El debat

Aprofitant l'estrena de "Nucli", el Faba engega una línia de treball de xerrades en format digital. El tema del primer debat és tan imprescindible com necessari en aquests temps: La Cultura transformadora en temps de pandèmia. O com poder continuar treballant per la transformació de la societat des de la cultura en uns temps majoritàriament digitals. Intervindran: Clara Molins, periodista i membre del grup Rombo; Mariona Moncunill, artista, docent, gestora cultural i investigadora; Oriol Segon, fotògraf documental i creador visual. Moderarà Natàlia Lloreta, directora executiva de FiraTàrrega.