Súria celebra aquest diumenge els 125 anys del naixement del poeta Salvador Perarnau

El poeta surienc Salvador Perarnau serà recordat aquest diumenge 13 de desembre en un acte commemoratiu dels 125 anys del seu naixement al barri de Fusteret, en l'inici d'una sèrie d'activitats que es desenvoluparan durant els propers mesos amb l'objectiu de donar més coneixement i divulgació de la vida, l'obra i la personalitat del destacat escriptor i intel·lectual surienc. El mateix dia s'estrenaran els nous apartats del web dedicat a Perarnau, amb més de quatre-cents documents i enllaços.

Salvador Perarnau i Canal va néixer el 13 de desembre de 1895 a la casa familiar de Cal Cabo, al barri de Fusteret. L'acte commemoratiu del 125è aniversari del naixement del poeta tindrà lloc aquest proper diumenge 13 de desembre a les 11.30 h davant de la casa natal, amb una ofrena, una lectura, parlaments i l'estrena de l'espectacle "Polsim d'or", basat en alguns dels seus poemes més coneguts, a càrrec de la companyia Crea Moviment. L'acte es desenvoluparà amb limitació d'aforament i aplicació de les mesures de protecció anti-covid. Les persones interessades en assistir-hi s'hauran d'inscriure prèviament al web www.suria.cat/recintes. S'aconsella desplaçar-s'hi a peu, tot i que hi haurà previsió d'aparcament de vehicles a Cal Fusteret i al camí de la Deixalleria Municipal.

L'acte serà retransmès en directe a través del canal de l'Ajuntament de Súria a YouTube per tal de facilitar el seu seguiment sense necessitat de ser-hi presencialment. D'altra banda, la circulació de vehicles pel barri de Fusteret romandrà tallada mentre es desenvolupi l'acte, i les entrades i sortides de la vila s'hauran de fer a través de l'accés nord de la variant de la carretera C-55.

Amb motiu del 125è aniversari del naixement del poeta, ha estat restaurada la placa commemorativa que va ser instal·lada a la façana de la casa natal l'any 1966 per recordar l'efemèride. Aquestes i altres activitats commemoratives són organitzades per l'Ajuntament a través d'una comissió encapçalada per l'alcalde i el regidor de Cultura. La comissió està integrada per una representació de diferents entitats culturals, la Biblioteca Pública, el programa Municipi Lector, els centres escolars de la vila i mitjans de comunicació.

El proper aniversari relacionat amb Salvador Perarnau tindrà lloc el proper dissabte 9 de gener, en què s'escauran els 50 anys de la seva mort.



L'autor

Salvador Perarnau (1895-1971) va desenvolupar una activitat literària molt intensa al llarg de la seva vida, que li va ser reconeguda l'any 1965 amb l'obtenció del títol de Mestre en Gai Saber. L'any 1995, amb motiu del centenari del seu naixement, l'Ajuntament de Súria el va nomenar fill predilecte de la vila.

Tot i que la part més coneguda de la seva obra són els poemes per a infants i les composicions de Jocs Florals, Perarnau va ser un escriptor molt polifacètic i va conrear nombrosos gèneres, incloent-hi la poesia amorosa, filosòfica, política i humorística, lletres de sardanes i cançons, narracions, teatre, conferències i articles periodístics.

Salvador Perarnau va ser un autor molt conegut en el món literari barceloní de les dècades de 1920 i 1930, però la marginació patida per la cultura catalana durant el franquisme i la desaparició de la rica xarxa d'editorials i revistes culturals que existia a Catalunya abans de la guerra civil van impedir la difusió d'una part molt important de la seva obra. A més, el poeta surienc es va haver d'exiliar entre els anys 1939-48.