El Premi Bages esdevé una reivindicació del vi com a fet cultural

Ja ho avisava Joan Soler: de Daniel Tubau, «gran amic i millor persona», en gaudirà tothom. Tubau, guàrdia de riu, va dibuixar amb admiració, respecte, ironia, amor, complicitat i, sobretot, com a dipositari d´amistat, la figura pública i privada del flamant 38è Premi Bages de Cultura, l´enòleg manresà Joan Soler (1971), que ahir recollia a la Plana de l´Om un guardó creat per l´artista Josep Barés per la seva promoció de la cultura vitivinícola de la comarca. I el glossador va rivalitzar en aplaudiments a l´homenatjat el primer cop que, va confessar, tenia un faristol al davant. Tubau va superar amb matrícula el que ell mateix es va proposar: «el repte de glossar el meu amic Joan».

El lliurament del Bages de Cultura que atorga Òmnium Bages-Moianès, va omplir -amb distàncies i mascaretes- la Plana de l´Om. No va tenir la solemnitat habitual del saló de sessions de l´Ajuntament. Però, segurament, tampoc ho necessitava. Ahir, menys que mai. I llàstima que les distàncies curtes estan poc permeses -exceptes bombolles com a foto- en temps de pandèmia.

Si Tubau va incidir en les qualitats personals que han fet de Soler -president des de fa cinc anys de la DO Pla de Bages- un «mestre artesà del vi», com va subratllar Salvador Puig, director de l´Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), el lliurament va servir perquè el mateix Soler compartís els honors «en nom de la vinya a casa nostra i dels companys d´ofici» en una directa reivindicació d´un sector que «forma part de la cultura del nostre territori» i que permet explicar la «nostra» història. Ho diu la Gran Enciclopèdia Catalana: Cultura igual a conreu de la terra, cultura i gual a conreu de coneixements. I així ho va subratllar el premiat.

Just després de la lectura del veredicte, Tubau es va fer seu el faristol -potser no per última vegada- per repassar la biografia d´un home nascut el solstici d´estiu, en contacte amb la natura i amb uns avis «que havien fet vi». Les arrels tiben. Un nen que va «aprendre a xiular abans que a parlar», actiu, alegre i bon estudiant, que va engegar la seva vida professional a Bodegues Roqueta i que es continua definint «per no tenir mai un no per resposta». I això es pot aplicar als projectes col·lectius vinculats a la seva feina (Urpina amb Ampans, per exemple) o als personals (Irehom), més enllà dels propis: cellers Can Serra dels Exibis i Cellers Underground. I encara més: mai tampoc ha tingut un no per fer l´última copa amb els amics. Ara, tampoc. Perquè, va dir Tubau, una de les màximes de Soler és que «fent coses passen coses». Encara que el dia tingui només 24 hores.

De coneguts a amics, per mitjà dels fills, Tubau va definir l´essència de l´homenatjat amb tres paraules: alquimista (per «precisió i estètica»), orador («apassionat del llenguatge») i festa major («els de la cervesa de l´estiu no saben que existeix sinó ja hagués protagonizat l´anunci»). I va compartir la paraula amistat llegint com definien Soler altres amics de vida com Natxo Tarrés, Pilar Garcia o Pep Aligué. Una ovació que va precedir el lliurament del premi i les paraules d´un Soler agraït convençut que, malgrat tot, la missió és, sempre, «fer un lloc més maco per als qui vénen al darrere». L´acte, que es va cloure amb la guitarra de Josep Pinyot (la música és una de les passions d´un home apassionat), enfilava la part més institucional amb les paraules d´Estefania Torrente, presidenta del Consell Comarcal del Bages i de l´alcalde de Manresa, Marc Aloy. Ambdós van subratllar la vinculació del premiat amb el territori i els vins produïts al Bages («fer del vi un art», com va apuntar Aloy en un «homenatge a la terra», va remarcar Torrente) i van esperonar els assistents a comprar els vins de la comarca. El record a Jordi Cuixart -president d´Òmnium Cultural- i a la resta d´empresonats i empresonades, exiliats i exiliades, va planar en tots els discursos de la nit. Començant pel primer, el de Jordi Corrons, president de l´Òmnium Bages -Moianès en una nit que mereixia un brindis. Allí, servituds de la covid no va ser possible. A fora i amb els amics, segurament sí.