Els Premis Feroz nominen al manresà David Victori, Cesc Gay, Eduard Fernández, Àlex Brendemühl i David Verdaguer

Els Premis Feroz han nominat enguany Cesc Gay, Eduard Fernández, Àlex Brendemühl i David Verdaguer, i entre les pel·lícules amb més nominacions hi ha 'La boda de Rosa', amb nou, 'Akelarre' i 'Las niñas', amb sis, i 'Los Europeos', 'No matarás' i 'Sentimental', amb quatre. En la categoria de les sèries, les que acumulen més nominacions són 'Patria' (7); '30 Monedas' i 'Antidisturbios' (6); 'Veneno' (3), i 'Vamos Juan' (2), segons han anunciat Inma Cuesta i Andrés Velencoso. La presidenta de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE), Maria Guerra, ha avançat que vuitena edició se celebrarà presencialment amb el 50% d'ocupació i també en línia el 8 de febrer a l'Auditori d'Alcobendas seguint els protocols contra la covid-19.

Estan nominats a la Millor Direcció el manresà David Victori, per 'No matarás' Icíar Bollaín, per 'La Boda de Rosa'; Cesc Gay, per 'Sentimental'; Luis López Carrasco, per 'El año del descubrimiento'; Pilar Palomero, per 'Las niñas', i. En el terreny de millor Pel·lícula de Comèdia competeixen 'La boda de Rosa', 'Los Europeos', 'Historias Lamentables', 'Orígenes secretos', i 'Sentimental', i com a Millor Pel·lícula Dramàtica estan nominats 'Akelarre', 'Ane', 'El año del descubrimiento', 'Las niñas', 'No matarás'.

Pel que fa a la categoria de Millor Actor Protagonista hi ha Raúl Arévalo, per 'Los Europeos'; Javier Cámara, per 'Sentimental'; Javier Gutiérrez, per 'Hogar'; Mario Casas, per 'No matarás', i David Verdaguer, per 'Uno Para Todos'. Com a Millor Actriu Protagonista, aspiren al premi Amaia Aberasturi, per 'Akelarre'; Andrea Fandos, per 'Las niñas'; Patricia López Arnaiz, per 'Ane'; Kiti Manver, per 'El inconveniente', i Candela Peña, per 'La boda de Rosa'.

Entre els nominats a Millor Guió hi ha Marina Parés Pulido i David Pérez Sañudo, per 'Ane', Luis López Carrasco i Raúl Liarte, per 'El año del descubrimiento'; Icíar Bollaín i Alicia Luna, per 'La boda de Rosa'; Javier Fesser i Claro García, per 'Historias Lamentables', i Pilar Palomero, per 'Las niñas'.

En la categoria de Millor Actor de Repartiment han estat seleccionats Chema Del Barco per 'El plan'; Ramon Barea per 'La boda de Rosa'; Juan Diego Botto, per 'Los Europeos', Àlex Brendemühl, per 'Akelarre'; Sergi López per 'La boda de Rosa', i Alberto San Juan, per 'Sentimental'. Com a Millor Actriu de Repartiment, estan nominats Juana Acosta, per 'El inconveniente'; Verónica Echegui, per 'Explota explota'; Natalia de Molina, per 'Las Niñas'; Natalie Poza, per 'La boda de Rosa', i Paula Usero, per 'La boda de Rosa'.



Millor Cartell i Millor Tráiler

Entre els nominats a Millor Cartell, hi ha Natalia Montes pel disseny d''Akelarre'; Pablo Dávila y Espinar Gabriel, per 'El arte de volver'; David Delasheras, per 'Los Europeos'; Alfredo Borés i Berta González, per 'La reina de los Lagartos', i Jordi Labanda por 'Rifkin's Festival'.

En la categoria de Millor Tráiler, estan nominats Marta Longas i Rafa Martínez, per 'Akelarre'; Juan Santiago, per 'La boda de Rosa'; Miguel Ángel Trudu, per 'Explota Explota'; Javier Fesser i Rafa Martínez, per 'Historias lamentables', i Marina Franciso i Juan Gabriel Garcia Román, per 'Las niñas'.

En el terreny de Millor Música Original, estan cridats a guanyar Roque Baños, per 'Adú'; Maite Arroitajauregi i Aranzazu Calleja, per 'Akelarre'; Koldo Uriarte i Bingen Mendizabal, per 'Baby'; Roque Baños, per 'Explota Explota', i Federico Fusi i Adrian Folqués, per 'No matarás'.



Nominacions en sèries

Com a Millor Actor Protagonista de Sèrie, hi ha nominats Raúl Arévalo, per 'Antidisbturbios'; Javier Cámara, per 'Vamos Juan'; Eduard Fernández per '30 Monedas'; Álex García, per 'Antidisturbios', i Hovik Keuchkerian, per 'Antidisturbios'. Com a Millor Actriu protagonista estan cridades a guanyar Ane Gabarain, per 'Patria'; Elena Irureta, per 'Patria'; Vicky Luengo, per 'Antidisbturbios'; Megan Montaner, per '30 Monedas', i Daniela Santiago, per 'Veneno'.

Com a Millor Sèrie de Comèdia, els premis han triat 'Mira lo que has hecho', 'Nasdrovia', 'Vamos Juan' i 'Vergüenza'. mentre que com a Millor Sèrie Dramàtica hi ha '30 Monedas', 'Antidisturbios', 'El Ministerio del tiempo', 'Patria' i 'Veneno'.

Ente els actors de repartiment de Sèrie hi ha Patrick Criado, per 'Antidisturbios'; Mikel Laskurain, per 'Patria'; Eneko Sagardoi, per 'Patria'; Manolo Solo, per '30 Monedas', i Willy Toledo, per 'Los favoritos de Midas'. Entre les actrius, hi ha Susana Abaitua, per 'Patria', Macarena Gómez, per '30 Monedas'; Carmen Machi, per '30 Monedas'; Loreto Mauleón, per 'Patria'; i Paca 'La Piraña' per Veneno'.

Guerra ha celebrat que enguany hi ha hagut "una gran collita", i ha destacat que des de l'associació troben a faltar les pel·lícules no estrenades als cinemes. A banda, el 21 de desembre s'anunciaran els nominats a Millor Documental en un any "magnífic" per a aquest gènere i amb una setantena de produccions en les quals hi treballa un comité especial. També anunciaran el 21 de desembre la Pel·lícula Premi Especial, una producció que es considera que ha tingut "mala sort a la taquilla" i que mereix més atenció per part del públic. Per la seva banda, l'alcalde de la localitat madrilenya, Rafael Sánchez, ha destacat que "l'idil·li" de la ciutat amb el premi es manté en el temps, amb un "èxit de convocatòria" la darrera edició.