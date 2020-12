Manresa tindrà una micro-Innocentada amb actors i públic a l’escenari del Tori

La incertesa provocada per la pandèmia fa que no es pugui donar res per fet. Per tant, a hores d´ara, encara no se sap si es podrà tirar endavant la Innocentada de Manresa, una tradició teatral que ja sumaria 64 edicions. Però la comissió organitzadora, aixoplugada per l´Agrupació Cultural del Bages, va decidir no llançar la tovallola i tirar endavant en una reunió clau celebrada el juliol passat.

Tot i que habitualment ja es posen a treballar en l´espectacle següent quan s´acaba l´anterior, a principis d´any, aquest cop van ensopegar amb la covid i el confinament del març. Per això, enmig de l´estiu, ja van decidir curar-se en salut i plantejar una proposta apta per a un dels pitjors escenaris. La idea que va sorgir va ser crear una micro-Innocentada, una farsa manresana de petit format, que poc tindrà a veure amb l´abundància participativa d´èpoques passades.

La proposta per a la Innocentada d´enguany és aplegar els intèrprets i el públic a l´escenari del teatre Conservatori. Així, la vintena llarga d´actors i la vintena de ballarins implicats en les darreres edicions es redueixen a un repartiment format per sis intèrprets i sis o cinc dansaires, perquè els equips estan doblats, i cadascú forma el seu grup bombolla. Pel que fa al públic, queda per determinar la quantitat d´espectadors que es podran ubicar a l´escenari. Es calcula que podrien ser entre 50 i 70 persones. Molt lluny de les prop de 500 localitats que proporciona el Conservatori en condicions precovid.

L´altre condicionant és la durada de l´obra, que s´ha escurçat de l´hora i quart de les darreres edicions a entre 35 i 40 minuts. Una obra de microteatre seria més curta (uns 25 minuts), però no s´allarga gaire més enllà, destaca Txell Vall Ferrer, integrant de la comissió i actriu. Per això, ja hi ha previst fer més funcions (entre deu i dotze) i que n´hi hagi també els dijous, un dia poc habitual per a la Innocentada. Es preveu que hi hagi representacions les dues últimes setmanes de gener (del 21 al 24 i del 28 al 32 de gener). Se´n farien dues els dijous i els divendres i cal estudiar si seran tres o quatre els dissabtes i els diumenges. Els dos equips de repartiment s´alternarien les sessions.

Haver creat dos grups d´intèrprets també permet «que hi participi més gent» en una edició atípica de la farsa manresana, destaca el director de l´espectacle, Jordi Gener Soto. Aquest cop s´ha hagut de prescindir d´aquells intèrprets als quals es reservava un paper petit, que requerís poques hores d´assaig, però que era una de les essències participatives del tradicional muntatge.

El darrer confinament també ha endarrerit l´inici dels assajos. Els actors van tenir el primer contacte amb el text i els personatges de l´obra, que es titula Manresa Experience. La ciutat com no l´has vist mai, fa unes quatre setmanes, en una sessió virtual, en línia. Fa un parell de setmanes que ja es poden trobar per assajar presencialment, fet que ajuda a muntar l´obra en l´àmbit escènic, remarca Gener. Les trobades, però, es fan separadament amb cadascun dels grups bombolla.

Pel que fa als ballarins, com que posar en marxa una coreografia virtualment es feia difícil, van decidir fer un primer assaig a l´exterior per assegurar totes les mesures sanitàries. La directora coreogràfica, Ariadna Guitart Pujol, remarca que «el fred i el terra de ciment no eren gens còmodes per treballar». Els assajos següents, ja amb menys restriccions decretades, s´han fet a l´Agrupació Cultural del Bages, en grups separats. En aquesta edició només hi haurà tres coreografies.