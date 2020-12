El cinema esdevé miralla la colònia Vidal amb la pel·lícula «Terra de telers»

La pantalla de cinema com un gran finestral des d´on es veu la pròpia vida. O encara més. Un gran mirall al qual l´espectador es veu a si mateix en l´actor.

La colònia de Cal Vidal viu aquest cap de setmana un viatge a la seva història, i a la història industrial del Berguedà i del país, a través del cinema. L´antiga sala de projeccions de la fàbrica acull un programa de visionats de la pel·lícula Terra de telers, rodada al mateix recinte tèxtil de Puig-reig amb alguns dels seus veïns entre els protagonistes. Les projeccions plantegen als espectadors un joc màgic que mescla realitat i ficció. Un efecte mirall en el qual els espectadors de la platea d´ara veuen en la ficció com els actors ocupen la mateixa platea. Un joc que els espectadors viuen com una història personal, amb emoció i nostàlgia perquè els actors són ells mateixos, els seus pares i avis. Així ho explicava Rosa Martínez Beltran, nascuda el 1959 a la colònia: «Vaig néixer aquí, a la plaça de la Puríssima, i m´hi vaig estar fins que em vaig casar, l´any 1982. Tan sols venir aquí ja suposa molt per a mi, molts records meus, dels pares... molta nostàlgia». En sortir de la projecció Rosa Martínez apuntava que «ha estat un deu, m´ha emocionat molt, fins i tot em costa parlar-ne; això que he vist és la meva vida; acabo de veure de nou el que vaig viure a la colònia tants anys... l´han fet molt bé; molt real».

El programa de visionats s´està fent després de dos ajornaments i a pesar de les actuals restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia, les quals limiten l´activitat als veïns del municipi. Per això, el Museu de la Colònia Vidal es planteja repetir les projeccions quan hagi passat del tot la crisi sanitària combinant-les amb visites guiades. Així ho va anunciar ahir el director de l´equipament i descendent dels propietaris del recinte, Jordi Vidal. La voluntat dels gestors del museu és programar les visites amb les projeccions durant la primavera de l´any que ve. Sobre el sentit de l´activitat, Vidal va argumentar que «sempre ens agrada organitzar accions que permetin recuperar testimonis del que era la vida a la colònia; ens fa molta il·lusió i creiem que és molt important fer-ho, ja sigui des del punt de vista científic o, com en aquest cas, des del punt de vista de la ficció; tot és important i tot suma».

Les projeccions estan tenint una resposta molt condicionada a les restriccions de mobilitat. Així, en les dues de dijous, sense confinament municipal, es van omplir dues vegades les 60 places de la platea, reduïda respecte a les 130 que té per evitar contagis. En aquestes sessions, per a convidats, hi van assistir la major part d´actors, veïns, professionals i espònsors verkamistes vinculats al rodatge de la pel·lícula. A la de divendres hi van assistir una vintena d´espectadors, i en la d´ahir a la tarda, més d´una trentena. Les projeccions es repetiran avui en dues sessions, a un quart de sis i a dos quarts de vuit.