Els versos del 'gran poeta de Súria' esdevenen un espectacle en la commemoració del seu naixement

Els clàssics no moren mai i aquest diumenge Súria ho ha demostrat en l'acte d'homenatge al seu gran poeta, Salvador Perarnau, en un acte per commemorar els 125 anys del seu naixement. El gran literat del municipi bagenc es va distingir, sobretot, pels seus poemes infantils i els versos de dues de les seves obres més emblemàtiques van servir de fil conductor d'un espectacle per a tots els públics, tot i que respirava la innocència i la màgia de les representacions per nens. En la commemoració, a part d'autoritats locals i representants de Cultura de la Generalitat, també van ser presents descendents del poeta.

Perarnau va escollir el clavell com a símbol de la seva elegància i per aquest motiu en portava sempre un a la solapa guanyant-se el sobrenom del «poeta del clavell al trau». L'acte pretenia, a part de posar en valor la seva obra, donar a conèixer els trets de la seva personalitat i la vida, i per aquest motiu els que han assistit a l'acte aquest matí, i que ha tingut lloc just a davant de la casa on va néixer, se'ls ha donat en arribar aquesta flor. La família també ha tingut un paper destacat. Una reneboda, Mireia Perarnau, ha llegit un dels seus versos en què recordava amb nostàlgia el paisatge de l'entorn on va néixer, una poesia que adquiria especial rellevància al ser recitada sota la casa que el va veure créixer, enmig de l'entorn natural que descrivia, i s'ha constatat que sempre tenia Súria present, malgrat que va viure bona part de la seva vida a Barcelona i a França, destí del seu exili un cop acabada la Guerra Civil.

L'espectacle teatral Polsim d'or, que ha estrenat avui la companyia Crea Moviment, va centrar la commemoració. Una història explicada amb el to innocent i màgic que solen tenir les representacions per a infants i narrada a partir de la poesia de dos dels seus llibres més representatius -i adreçada als més menuts- Cuques de llum (1930) i El senyor Pèsol i altres plantes (1937).