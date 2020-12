L’Arxiu de Sallent i Memòria.cat reben 30 anys de notícies de RTVE

Enric Berengueras, càmera sallentí amb una llarga trajectòria professional a RTVE, ha fet donació de gravacions de bona part de les notícies de Sallent i de Manresa que havia filmat mentre estava en actiu. No és tota la feina feta, és allò que va poder enregistrar a casa des dels primers anys dels vídeos domèstics, al principi dels any 80. Es tracta de 39 notícies de Sallent i d´unes 400 de Manresa, tal com van sortir editades.

Les informacions de Sallent quedaran dipositades a l´arxiu municipal de la població. Berengueras n´ha fet donació en els darrers dies. Pel que fa a les notícies de la capital del Bages les va donar a Memòria.cat.

El contingut dels enregistraments reflecteix aquells fets més significatius que van tenir lloc a Manresa i a Sallent. Entre d´altres temes, hi ha les notícies de les inundacions del 82, l´incendi de cal Carreras -una empresa tèxtil de Sallent-, o un conflicte a la mina de la mateixa població. L´últim va ser una notícia que explicava com Rosa Sellarès, que entrenava a Sallent, era la nedadora més veterana del moment, amb més de 90 anys, aleshores.

Berengueras va iniciar la seva col·laboració a RTVE com a càmera el 1968. Ell venia del món amateur. Professionalment es dedicava al retolisme, però va tenir l´oportunitat de fer una primera filmació i va mantenir una llarga relació, sempre com a col·laborador, amb el centre a Catalunya de la RTVE. Va començar amb un cert mal peu, perquè el primer treball que va fer, a Igualada, no va sortir bé «perquè la màquina estava espatllada». Amb tot, l´aleshores director de RTVE a Barcelona, Juan Antonio Sainz Guerrero, li va donar una segona oportunitat, i amb una càmera en condicions, Berengueras va passar la prova.

Berengueras, que ara té 87 anys, va ser durant dècades un referent de la informació audiovisual de la Catalunya central. Va treballar molt a la capital del Bages, però també acudia a aquelles notícies que interessaven a la televisió de Sant Cugat.

Recorda, entre d´altres, l´accident a les mines de Fígols, i la duresa de filmar la tragèdia en el rostre dels companys que treien cossos de les galeries i en el de les famílies desesperades. Va passar alguns dies complicats, com quan se li va encarregar un reportatge al barri de la Mina, a Barcelona, per intentar filmar com es traficava amb la droga. Però al costat d´aquells des més durs, de més de tres dècades de feina també li van quedar alguns records per explicar, com quan va entrevistar el músic Xavier Cugat en un moment de màxima popularitat.

Amb el temps, Berengueras va ser un càmera ben referenciat a la redacció de Sant Cugat. I, entre aquest treballs, recorda l´entrevista en exclusiva i en directe, des de l´estadi de San Paolo, a Nàpols, amb Diego Armando Maradona, que no havia parlat per als mitjans italians i estava a disposició del periodista esportiu, Quique Guasch. Complicat, pressionat, amb una sospitosa caiguda de l´electricitat, però la feina va sortir. Berengueras va ser tan càmera a Nàpols com a les Enramades de Sallent.