Els premis Lacetània reparteixen avui els deu guardons en una gala al teatre Conservatori

Els renovats premis Lacetània de les Arts i la Cultura, que coordina Òmnium Bages-Moianès, es lliuren avui (20 h) al teatre Conservatori de Manresa, pràcticament una setmana després de l´entrega del Premi Bages de Cultura. Tant els Lacetània, que repartiran deu guardons i que ara fa un mes van fer públic els premiats, com la distinció a l´enòleg Joan Soler, han vist ajornat el lliurament al desembre per les restriccions culturals de la pandèmia. Com l´any passat, quan es va estrenar el format de gala per als Lacetània, avui la festa tornarà a donar protagonisme a les arts escèniques. Presentada per l´actriu Mireia Cirera, la gala tindrà el Màgic Pol com a copresentador. La música en directe anirà a càrrec del Biel Roca Trio. En aquesta edició s´afegeix un nou guardó: el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, convocat i dotat per Cineclub Manresa. Per assistir-hi, cal reservar prèviament les invitacions a: www.kursaal.cat.

Si ahir es presentava el Premi Pare Ignasi Puig 2017, de Glòria Ballús, el diumenge 24 de gener es farà la lectura dramatitzada de La col·lecció, l´obra guanyadora del Premi El Galliner de Textos Teatrals 2019, de Xavier Gonzàlez-Costa. Interpretada per Judit Aguilera, Teti Canal, Guillem Cirera i Albert Ruiz, amb la participació d´alumnes de l´Aula de Teatre del Kursaal i direcció: Sílvia Sanfeliu, es farà a la Sala Petita del Kursaal (12 h). L´entrada serà gratuïta però caldrà recollir les invitacions a les taquilles del teatre o a www.kursaal.cat.