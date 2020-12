Víctor García Tur guanya el 61è Premi Sant Jordi amb la novel·la «L'aigua que vols»

Víctor García Tur (Barcelona, 1981) ha guanyat el 61è Premi Sant Jordi amb la novel·la 'L'aigua que vols' aquest dimarts en la 70a Nit de Santa Llúcia d'Òmnium Cultural, que enguany ha tornat a Barcelona per establir-s'hi definitivament. Al llarg de la vetllada al TNC s'ha lliurat el 23è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions a Anna Gas per 'El pèndol'; el 62è Premi Carles Riba de Poesia, a Miquel Desclot per 'Despertar-me quan no dormo'; el 58è Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies a Tina Vallès per 'Els pòstits del senyor Nohisoc'; el 47è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil a Rubèn Montañá i Ros per 'Les esferes del temps'; i el Premi Muriel Casals de Comunicació al Col·lectiu On són les dones.

El darrer guardó de la nit literària ha estat el 34è premi Internacional Joan B. Cendrós, concedit a Chad W. Post i Jill Schoolman, editors internacionals que han incorporat als seus respectius catàlegs traduccions a l'anglès d'obra literària catalana, amb Mercè Rodoreda, Josep Maria de Segarra, Quim Monzó o Josep Pla entre altres autors.



Víctor García Tur repeteix en una Nit de Santa Llúcia

L'escriptor Víctor García Tur s'ha proclamat vencedor del 61è Premi Sant Jordi, dotat amb 60.000 euros i la publicació de la novel·la ('L'aigua que vols') en coedició a Enciclopèdia i Òmnium Cultural, el febrer del 2021. Tur es va estrenar tot just fa dos anys en aquesta vetllada literària en rebre el 21è Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions pel recull 'El país dels cecs'.

Aquest 2020 hi ha tornat per recollir el premi principal, el de novel·la, amb una obra que reflexiona sobre la família, la memòria, la mort, la llengua i la identitat. La història està ambientada al Quebec dels anys del referèndum per la independència, on s'enfronten dues cultures i dues llengües. Pel jurat, una obra amb "una estructura circular brillant", amb un remarcable "joc de veus" i que destaca per "l'aposta formal al servei d'un tema complex".

García Tur ha recollit el guardó en una Nit de Santa Llúcia que des d'enguany deixa de ser itinerant i tornarà a tenir una seu estable a Barcelona, en concret al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), per "consolidar la gala com la nit de referència del calendari cultural dels Països Catalans". Òmnium també ha fet notar que és la quarta edició de la vetllada sense la presència física del president de l'entitat, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de 2017 i condemnat pel Tribunal Suprem en el judici sobre l'1-O.

La vetllada literària ha posat enguany l'accent en els joves en tant que representants del futur de la cultura catalana, però també en els agents culturals que s'han mobilitzat durant la pandèmia. El presentador de l'espectacle ha estat l'humorista Long Li Xue, i hi ha participat entre altres l'escriptora i actriu Juana Dolores; l'escriptor i periodista Màrius Serra; l'actriu Mireia Portas, i el grup musical Curos.



El Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, per Anna Gas



L'obra 'El pèndol', d'Anna Gas (Barcelona, 1996), ha merescut el 23è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, que està dotat amb 6.000 euros i editarà Proa el febrer de l'any vinent. 'El pèndol' és un recull de contes els personatges dels quals viuen submergits en episodis violents i "dinàmiques de poder inadvertides". El jurat l'ha guardonat per la seva "voluntat d'estil" i coherència argumental, així com "per l'originalitat de les imatges que crea i la tensió que aconsegueix en algunes de les situacions dels relats".



'Despertar-me quan no dormo', de Miquel Desclot



El 62è Premi Carles Riba de Poesia ha estat per a Miquel Desclot i la seva nova obra, 'Despertar-me quan no dormo'. Desclot (Barcelona, 1952) desplega aquí "un exercici de maduresa creativa en el qual la contemplació de la natura i el diàleg amb la tradició poètica i artística conformen un univers de densitat moral i d'excel·lència formal", segons destaca el jurat. El premi està dotat amb 3.000 euros i l'obra serà publicada a la col·lecció 'Els Llibres de l'Óssa menor', d'Edicions Proa.



Tina Vallès guanya el 58è Josep M. Folch i Torres

El 58è Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies ha estat concedit aa Tina Vallès (Barcelona, 1976) per 'Els pòstits del senyor Nohisoc'. A l'obra, la Clàudia és una nena que s'il·lusiona amb l'arribada d'un nou veí rodejat de misteri a la seva finca. El jurat explica que se la guardona "per una narració imaginativa i suggerent al voltant d'una relació entranyable". Una història, afegeix, que aconsegueix mantenir la tensió i la intriga fins al final, i que converteix la comunicació per pòstits en una altra forma d'estimar la llengua i apropar la mirada dels infants en el món dels adults. Un llibre que regala llibertat, llengua i literatura. La galera publicarà al març la novel·la, que també ha estat premiada amb 6.000 euros.



47è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil

Rubèn Montañá i Ros (Badalona, 1983), és el guanyador del 47è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil, amb l'obra 'Les esferes del temps'. El llibre és un homenatge a la ciència-ficció del segle XIX i l'imaginari de la literatura gòtica ambientat a la Barcelona vuitcentista. És una novel·la històrica d'aventures on els fets paranormals, l'esoterisme, l'arqueologia, la ciència i la llegenda conviuen amb l'alterat clima social d'una ciutat que està a punt de convertir-se, literalment, en el centre de l'univers. El llibre també el publicarà La Galera l'any vinent i el guardó està dotat amb 6.000 euros.

El Premi Muriel Casals de Comunicació, al Col·lectiu On són les dones

El jurat del Premi Muriel Casals de Comunicació 2020 ha decidit atorgar el guardó al Col·lectiu On són les dones? "per la seva tasca a l'hora de reivindicar el paper de les dones en tots els àmbits de la societat, i denunciar l'anormalitat que suposa la seva absència en la política, la cultura, el món acadèmic i, sobretot, als espais d'opinió dels mitjans de comunicació".

També remarca "la capacitat d'incidència i transformació real del col·lectiu". Per quart any, el Premi de Comunicació que s'entrega la Nit de Santa Llúcia porta el nom de Muriel Casals, en reconeixement de l'expresidenta d'Òmnium Cultural. El guardó vol donar a conèixer els esforços dels professionals de la comunicació per prestigiar l'ús de la llengua i projectar la cultura dins els Països Catalans.