El Vibra Festival repetirà l’estiu que ve al pati del Palau Firal amb onze concerts

El Vibra Festival torna. A l´estiu, del 18 de juny al 17 de juliol, amb onze dates de concerts, el doble de grups (artista principal i artista emergent a cada jornada) i a l´aire lliure, al pati del Palau Firal de Manresa. El festival, que va néixer en pandèmia el passat juliol, pioner a l´hora de recuperar la música en directe després del confinament, va presentar els primers sis grups d´una segona edició que vol repetir l´èxit d´una estrena que va aplegar més de 3.000 persones en set recitals. Zoo, Oques Grasses, Ciudad Jara, Smoking Souls, Els Amics de les Arts i Lágrimas de Sangre són, de moment, els noms d´un cartell que ahir van fer públic els seus promotors: Casa de la Música i l´Ajuntament de Manresa.

Malgrat la«incertesa» que genera l´evolució de la pandèmia, com apuntava la regidora de Cultura, Anna Crespo, el festival treballa amb un «escenari» similar al del passat estiu: aire lliure, distància i 800 persones com a màxim. De fet, el Vibra va ser, remarcava ahir la regidora, «el festival que ens va convèncer que la cultura és segura i que podíem tornar a tenir directes». L´estiu passat, el festival es va muntar, recordava Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, en poc més de «dues setmanes, imaginant-nos com podien ser els concerts amb una certa normalitat després del tancament de la primavera». La «complicitat d´artistes, de mànagers i de grups quan tothom s´estava resituant», el juny passat, remarcava ahir Crespo, va ajudar a tirar endavant un cartell amb alguns dels noms més potents de l´escena musical catalana com Els Pets, Miki Núñez, Manel, Doctor Prats o Sopa de Cabra. Com ara. La «feina seriosa i professional» del passat estiu, explicava Crespo, ha posat les bases perquè ara es pugui tornar a accedir a «artistes de primera».

Per a Castellano, el primer Vibra va evidenciar -i en això agraïa el consistori tot el suport- que «Manresa, al llarg de tota aquesta pandèmia, s´ha situat com una ciutat que defensa la cultura». I si el segon festival ja té dates és perquè la capital del Bages té «unes estructures que funcionen» com «el projecte de les Cases de la Música i uns artistes vinculats» a una sala, la Stroika -seu de l´entitat- que l´han trepitjat des dels seus inicis, tant a l´hora de fer concerts com estades per preparar-los. Com l´any passat, i en la línia de suport a artistes KM0 de Cases de la Música, el segon Vibra apostarà per grups locals que actuaran de teloners. L´any passat van passar pel festival grups com Arlet, la manresana Sara Roy, El noms i la resta del cartell s´anunciaran properament.

El pati del Palau Firal es va revelar com un espai idoni que repeteix com a escenari per la seva flexibilitat quant a capacitat: «permet adaptar-nos, tant si podem créixer en espectadors, com si hem de reduir-ne la cabuda». També es mantenen els horaris: obertura de portes ales 20 h i inici dels concerts mitja hora més tard amb la previsió d´acabar entre 1/4 i 2/4 de 12 de la nit. I tot i que falta mig any per al primer concert, que obriran els valencians Zoo amb nou disc, el festival ja ha posat a la venda les entrades dels grups anunciats amb uns preus que oscil·len entre els 14 i els 28 euros. Amb una oferta de dos concerts, els de Smoking Souls i de Lágrimas de Sangre, a 14 euros les primeres cent entrades (www.vibrafestival.cat)

Després d´any i mig d´aturada, els valencians oferiran a Manresa un dels seus primers concerts amb les noves cançons d´un nou disc. Preu: 18 euros.

Un dels grups més internacionals del panorama català, traurà també nou disc, el maig de 2021, que presentaran al Palau Firal. Preu: 22 euros.

El projecte més personal de Pablo Sánchez, qui va ser líder de La Raiz. Un concert per celebrat Sant Joan amb Donde nace el infarto. Preu: 18 euros.

Per inaugurar el juliol, el festival ha convidat la banda valenciana de pop-rock que el 2019 va editar el seu quart àlbum Translúcid. Preu: 16 euros.

Després de portar Els dies més dolços al Kursaal -un repertori de confinament, el trio presentarà al Palau Firal El senyal que esperaves. Preu: 25-28 euros.

LDS és una banda de rap combatiu que, inicialment, tancarà el festival. El 2019 va publicar Vértigo. Actuaran amb Senyor Oca. Preu: 18 euros.