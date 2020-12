Operació salvar La Comèdia

Després d'una vuitantena d'actuacions des del 2017, quan la Cia. Jordi del Rio va estrenar a La Mostra d'Igualada Menuda comèdia, l'obra arriba, per primer cop a Manresa. Ho farà aquest dissabte, inclosa en la programació d'Imagina't i després d'haver-se ajornat el passat 21 de novembre. Manresà i veí d'Artés, Del Rio creuava ahir els dits a l'espera que les noves mesures que avui ha d'anunciar el Govern, no impliquin un canvi de plans. «Econòmicament, ha estat un any desastrós; alguns bolos de la primavera els hem recuperat però no és només els que no fas sinó els que ja no has pogut aconseguir», reflexionava ahir apuntant la precarietat que viu el sector. Des que el 2012 va començar a volar en solitari amb Clic -compaginant inicialment els escenaris amb els Chapertons-, Del Rio ha signat tres espectacles més, L'avi Tonet (2014), Menuda comèdia (2017) i Ludus (2018), un muntatge de carrer que «necessita del públic i que, de moment, si el vull continuar fent, he de readaptar». Amb Menuda comèdia va tornar a treballar a l'escenari amb la seva companya, l'actriu Elisa Jorba, que novament trepitjava les taules en una obra professional després de quinze anys. No serà la primera ni l'última. En el proper muntatge de la companyia també compartiran escenari.

La funció de demà, explica, és especial. Sobretot perquè actuen al Conservatori, el teatre «que ens va veure néixer i créixer en aquesta professió». I perquè l'argument de Menuda comèdia s'inspira en el cas del Tori, que una consulta ciutadana va salvar de l'enderroc. A l'escenari, l'Encarnita i en Minguet són dos operaris de la brigada de manteniment que han de buidar el teatre La Comèdia abans que es converteixi en un solar per fer-hi un centre comercial. Però en entrar a l'escenari, descobriran la màgia del teatre ajudats per uns follets tramoies. Comença el joc. S'acabarà enderrocant La Comèdia?.

Text, gest, clown, manipulació d'objectes, joc coreogràfic i molt d'humor amb emoció per a una obra pensada, com els anteriors muntatges de la companyia, per a tots els públics. També per reflexionar, remarca, «sobre la necessitat de preservar la cultura i el nostre patrimoni». Del Rio, que combina la seva companyia amb la tasca de pallasso d'hospital amb Pallapupas, explica que se sent molt a gust amb un tipus de teatre que pot abraçar totes les edats i tot tipus de públic, una «manera de produir i de crear» que prové de Teiatru: «fer produccions pròpies amb una particular visió de l'humor, amb molta imaginació i sentiments per destil·lar emoció». No poder veure ara les expressions del públic no és fàcil però, assegura, «saps que a sota de la mascareta estan contents i agraïts, com nosaltres». No s'escolten les rialles però sí «més aplaudiments». Es tracta, com diu, de continuar treballant com el primer dia: «Fa gairebé 30 anys que pujo a un escenari i batallaré per continuar-ho fent».



L'obra es podrà veure al teatre Conservatori de Manresa aquest dissabte, a les 17.30 h. Entrades a 8 euros i 6 euros amb el carnet d'Imagina't. Les entrades es poden comprar a www.kursaal.cat.