Anna Vilajosana serà la segona dona presidenta d'Òmnium Bages-Moianès

I per què no? Aquesta va ser la pregunta que es va respondre la periodista Anna Vilajosana (Manresa, 1970) per trobar els arguments i acceptar la proposta de presidir Òmnium Bages-Moianès. «De vegades a la vida passen coses que no t'esperes», explicava ahir. Com per exemple la conversa, a l'estiu, amb qui serà el president sortint de l'entitat, Jordi Corrons, plantejant-li la possibilitat d'encapçalar la renovació parcial de la junta. Oficialment, i si no hi ha res de nou, Vilajosana es convertirà dimarts, quan se celebri l'assemblea reglamentària anual de la seu territorial, en la segona dona presidenta en els prop de cinquanta anys de l'entitat local, que se celebraran el 2022. La primera? La també manresana Delfina Corzan, que va presidir la junta del 2004 al 2008.

Vilajosana, col·laboradora d'aquest diari amb la crònica de la contraportada dels dissabtes, afronta el càrrec com un «repte que em veig capaç de tirar endavant» en una entitat que «m'agrada i en la qual em sento còmoda, que treballa per la llengua, per la cultura i pel país». A més, remarca, es tracta de decidir, «implicar-se i no arronsar-se» en un moment en què, diu, «sembla que ens és més fàcil dir que fer». La determinació de presentar-s'hi es va anar «coent» amb el coixí que suposa una renovació parcial de la junta: «No hi haurà un tall sinó una certa continuïtat amb esperit de renovació, de canvi, que sempre és necessari en qualsevol àmbit». Jordi Corrons continuarà a la junta en la vicepresidència.

L'actual president, que va arribar al càrrec el 2015 (en substitució de Jaume Puig), explicava ahir que la lectura que fan a l'entitat de la candidatura de Vilajosana és «molt positiva. Teníem molt clar que volíem una dona al capdavant després de més d'una dècada amb presidents. No sempre és possible, ja ho sabem, però personalment estic molt content que sigui així».

En aquest sentit, Vilajosana entoma el repte com una «responsabilitat social». La segona nova incorporació a la junta serà la de la també periodista Montse Ayala. En total, es renovaran deu càrrecs d'un total de quinze.

I, a causa de la pandèmia i de manera excepcional, el format de l'assemblea de dimarts serà telemàtic i els socis inscrits la podran seguir en línia. L'entitat té, actualment, 6.153 socis, i l'ordre del dia inclourà la renovació de junta, l'explicació als socis de les activitats realitzades durant l'any 2020 i el pla de treball per al 2021.

Vilajosana té molt clar que haurà de fer «immersió» en la feina d'una entitat que, avui, per exemple, recollirà signatures d'adhesió per la campanya «Amnistia ara!» a la plaça de Sant Domènec.

Autora de diversos llibres, Vilajosana, llicenciada en Periodisme i diplomada en Comunicació Local: producció i gestió, per la UAB, treballa actualment com a coordinadora de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya.