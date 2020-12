Ludevid presenta a Manresa «Una ciudad de profesiones»

'L'arquitecte i urbanista Jordi Ludevid, que va presidir la delegació Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), presentarà dilluns (11 h) a l'Ajuntament de Manresa l'assaig Una ciudad de profesiones, el primer que analitza en profunditat l'evolució de les professions al llarg de la història, i el paper real o possible que tenen avui, en el context urbà. Amb un enfocament positiu i constructiu, Ludevid fa èmfasi en la necessitat de recuperar la històrica relació ciutats-professions, així com també els oblidats valors professionals, com un binomi essencial d'una societat i una ciutadania noves. Per poder seguir l'acte caldrà connectar-se al canal de youtube del COAC, que ho retransmetrà en directe.

El llibre identifica els processos de «desprofessionalització» que es viuen actualment i de forma global: la precarització laboral, la híper regulació burocratitzada i una inadequada educació. La presentació de dilluns es planteja com una conversa breu entre l'autor i els següents convidats: Marc Aloy, arquitecte, alcalde de Manresa; Assumpció Puig, arquitecta, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC); Josefina Cambra, biòloga, presidenta del Consell Estatal de doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències; Félix Solaguren, arquitecte, director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB);Arcadi Gual, metge, acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina (RAM), patró de la Fundació d'Educació Mèdica (FEM) i Ferran Mascarell, historiador, vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona.

Nascut a Barcelona el 1950, Jordi Ludevid ha estat consultor municipal, assessor del Port de Barcelona i l'any 2000 va dirigir el projecte del Parc Patrimonial de la Sèquia de Manresa. Ha estat, entre d'altres, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i president del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). El gener del 2018 va presidir el primer Congreso Nacional de Profesiones de España.