Coronavirus, neologisme de l'any 2020 per votació popular

Coronavirus s'ha imposat com el neologisme de l'any 2020 en la votació popular promoguda per setè any l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 9.643 persones han participat en la crida d'enguany per dirimir entre deu mots candidats, tots relacionats amb la pandèmia. Coronavirus, amb el 15,8% dels vots, s'ha imposat al segon classificat, videotrucada (12,8%). Més enrere han quedat conspiranoic-a, mascareta, teletreballar, infodèmia, grup bombolla, desconfinament, traçabilitat i desescalada. La guanyadora podria aparèixer aviat en el Diccionari de la llengua catalana com ho han anat fent els neologismes guanyadors dels anys anteriors, d'acord amb l'IEC.