El Galliner omple un Kursaal limitat per celebrar els 25 anys de l'entitat

Un quart de segle no es pot celebrar de qualsevol manera i encara menys quan es tracta de l'aniversari de l'entitat que va fer possible la recuperació del teatre Kursaal. El Galliner va reunir 400 persones, la meitat de l'aforament del teatre, per fer un viatge en el temps a través dels 25 anys d'història de l'entitat que s'ha encarregat de gestionar la programació escènica a la capital del Bages.

El Mag Lari va ser l'encarregat de conduir l'acte amb el seu característic humor i, com no podia ser d'altra manera, amb màgia. L'artista barceloní és el que més vegades ha trepitjat el teatre Kursaal de Manresa des de fa tretze anys. Ja va participar en la gala d'inauguració del teatre, el febrer del 2007, i, des de llavors, ha signat 19 funcions a la capital del Bages amb cinc espectacles. Pel que fa a la part més relacionada amb El Galliner, van ser Cristina González, David Pintó i Marc Borrós els qui es van encarregar de fer un repàs dels fets més destacats de la història d'El Galliner a través de les imatges i dels seus propis records, ja que són tres persones que han estat vinculades durant molts anys a l'entitat.

Les 400 persones que van acudir al Kursaal van poder gaudir dels trucs de màgia del Mag Lari. La primera sorpresa de la nit, amb permís de l'entrada de González, va arribar quan van aparèixer darrere d'una tela els fundadors d'El Galliner, que van arrencar el primer gran aplaudiment de la tarda.

Els conductors van recordar l'origen de l'entitat l'any 1995, quan Jordi Soler, Joan Cirera, Àngels Fusté, David Pintó, Jordi Purtí, Francesc Padró, Joan Closas i Joan Morros van proposar a l'Ajuntament de Manresa recuperar el Kursaal. El 24 de desembre del mateix any també es va dur a terme la primera activitat de l'entitat: Acció Kursaal 2006. L'estrena va consistir en un recorregut per l'interior del teatre tancat des de feia uns quants anys amb l'acompanyament de diferents actors i actrius.

A més de l'origen de l'entitat, també es va recordar les primeres rodes de premsa, el local a l'antic bar del conservatori, la importància dels col·laboradors, les grans ensobrades, les cues de persones per aconseguir les entrades de les funcions o les representatives presentacions abans dels espectacles. Tot i això, també es va posar especial atenció en la Marató pel Kursaal de l'any 1999 i la seva inauguració l'any 2007, així com en la presència de l'entitat a altres espais més enllà del teatre Conservatori, que va ser el punt neuràlgic de l'associació, com el pavelló de Cabrianes, Cal Llovet, Cal Gallifa, la Sala Ciutat i el pavelló del Congost, entre altres.

L'acte també va tenir moments de reconeixement per a persones que han estat importants durant els 25 anys de vida de l'entitat. Un d'ells, Joan Morros, responsable d'El Galliner, va voler agrair el suport de totes les institucions que han fet costat a l'entitat durant aquests anys i, sobretot, dels «milers de persones que han confiat en les més de 300 propostes artístiques que hem ofert durant aquests anys».

L'acte no podia acabar d'una altra manera que no fos amb tots els membres d'El Galliner dalt de l'escenari i conjuntats amb les característiques armilles de color rosa i la mascareta, com mana la situació sanitària actual, per tal de bufar les espelmes del pastís d'aniversari mitjançant un joc de llums amb el qual va finalitzar l'acte de celebració.