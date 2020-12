La mestra Maria Teresa Codina i el cantautor Lluís Llach, medalles d'Or de la Generalitat del 2020

La mestra i pedagoga Maria Teresa Codina i el cantautor, escriptor i polític Lluís Llach han estat reconeguts aquest dilluns al vespre amb la medalla d'Or de la Generalitat, la màxima distinció honorífica que atorga l'executiu català per reconèixer les persones que han prestat serveis rellevants al país. De Codina se n'ha destacat que és una de les persones "referents" en el món de la pedagogia a Catalunya, i de Llach, una trajectòria "destacada" com a cantautor, escriptor i polític i el "compromís amb el país". L'acte, que ha comptat amb l'actuació musical del cantautor Biel Majoral, ha tingut lloc a les vuit del vespre al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

El professor de la Universitat de Vic, Joan Soler Mata, ha estat l'encarregat de fer la glosa de Maria Teresa Codina abans que se li entregués la distinció. Víctor Cullell, secretari de Govern de la Generalitat, ha llegit després el decret pel qual s'ha atorgat la medalla d'Or ha Codina, que un cop l'ha rebut ha ofert un parlament en què ha destacat el valor de "l'escola inclusiva".

"Sempre he valorat l'escola per a tots i l'educació per a cadascú", ha afirmat Codina, que ha reivindicat la tasca dels mestres i els ha instat a reciclar-se permanentment, alhora que ha lamentat que els recursos pedagògics dels quals disposen "són sovint diferents" dels que necessiten.

Després d'una segona actuació de Majoral, acompanyat de les ballarines d'Atrezzo Dansa, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, ha estat l'encarregat de glossar la figura de Lluís Llach. També ha estat Cullell l'encarregat de llegir el decret d'atorgament de la medalla, signat el setembre passat encara, com el de Codina, per l'aleshores president de la Generalitat Quim Torra, i, després de rebre-la, Llach també ha adreçat unes paraules als assistents.

Llach ha aprofitat per recordar que "ningú s'ha d'avergonyir per ser un nacionalista per l'alliberament nacional". El nacionalisme, "quan és alliberament social és ideologia, no són sentiments", ha afegit. "No hi ha ciutadà lliure en un país que no pugui ser lliure", ha subratllat tot criticant, en canvi, el "nacionalisme colonial", i per això ha animat a "continuar i persistir", abans de cloure el discurs amb un "visca, Catalunya".

L'acte l'ha clos el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, amb un discurs en què ha afirmat que Codina i Llach reben les medalles en un moment "confús i delicat". Torra ha tingut un record per al personal sanitari per l'esforç que fa en el marc de la pandèmia, i hi ha inclòs els dels mestres, que després d'un trimestre "han superat de manera notable una prova que semblava molt difícil de passar".

També ha assegurat que "la cultura és segura" i ha admès que a ell i a l'executiu que governava fins que el Tribunal Suprem el va inhabilitar, li dolien les reivindicacions dels "obrers de la cultura". A més ha considerat "imprescindible" alimentar "el coneixement dels infants i la cultura dels adults". I ha afegit: "Sense l'educació i la cultura no som res. Són serveis essencials d'un país, d'un poble, d'una nació".

Després d'afirmar que Codina i Llach són exemples d'aquests valors, Torra ha assegurat que Catalunya és un país "contra pronòstic", perquè ha resistit els embats més diversos al llarg de la història. I ha afegit: "Catalunya és Catalunya avui perquè vol ser un país de cultura, educació i talent".

L'esdeveniment també ha comptat amb la presència del vicepresident del Govern en funcions de president Pere Aragonès i dels consellers en funció de la Presidència, Meritxell Budó, d'Educació, Josep Bargalló, i de Cultura, Àngels Ponsa.

La medalla d'Or de la Generalitat es va crear l'any 1978 per distingir persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.

L'acte s'havia de fer el mes passat però es va ajornar fins a aquest dilluns a causa de la pandèmia de la covid-19.