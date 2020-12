El monistrolenc Pepo Flores dirigeix un anunci d'agraïment als sanitaris que promociona el poble a nivell estatal

L'actor i director Pepo Flores, conegut perquè ha dirigit diversos espectacles a Monistrol de Montserrat i també s'encarrega de les escenificacions de la fira dels Romeus, ha dirigit un anunci que ja s'ha començat a publicar a les xarxes socials a nivell de tot l'estat que ha estat rodat al municipi bagenc. La publicitat, dirigida a agrair la feina dels professionals sanitaris, és un encàrrec de l'empresa Palex Medical i tant ell com la també monistrolenca Anna Maria Sánchez Prada, product manager del negoci, estan il·lusionats amb l'oportunitat de poder ensenyar «la bellesa del nostre poble arreu de l'estat».

En la primera reunió per dissenyar la campanya publicitària, segons explica Flores, es va demanar que «es volia fer l'agraïment per tot el que fa el personal sanitari per nosaltres, i mostrar com serà aquest Nadal, amb un grup de família reduït. Per això volien un espai molt càlid i acollidor». Va ser quan tant Flores com la directiva monistrolenca es van mirar i «vam proposar que aquest espai fos Monistrol». El poble bagenc és protagonista de la primera part de l'anunci, que s'ha dividir en dos, tot i que és una mateixa història. «I la majoria d'imatges són enregistrades a Monistrol, però també és cert que enganyem una mica», admet l'actor i director.

La fruitera Som la pera, el restaurant Bo2 (que és l'interior de la casa de l'àvia) i l'escola Sant Pere són de Monistrol, però no la farmàcia. El que també hi apareix, per desig del director publicitari, és el carrer Sant Joan, «el carrer central del poble que arriba fins a la plaça del Bo Bo».

A banda de localitzacions monistrolenques, a l'anunci també hi apareixen veïns del poble: la Daniela, que fa de nena; el Josep Maria, que fa de pare; i el Pol, un jove que passeja amb un gos. Però els personatges amb frase (la mare, la infermera, l'àvia, l'avi) són actors professionals. «Si hagués estat una situació normal, tots haurien estat actors professionals, però vam rodar en aquest segon confinament, que només et podies moure pel mateix municipi, i per això vam escollir gent del poble, que ja ha fet teatre, per facilitar el rodatge», explica Flores, que també ha dirigit campanyes publicitàries per a la Generalitat.

Amb un rodatge amb els bars i restaurants tancats, l'anècdota és que van haver de demanar menjar per emportar per a tot l'equip (tècnics i actors) i van haver de menjar asseguts separadament als bancs de la plaça de la Font Gran. «Va ser curiós, però el missatge que volem donar és positiu, d'esperança, que tothom tingui bones festes i que amb els productes sanitaris adients tots anem més ben protegits», remarca el monistrolenc, que apunta que l'anunci no ha tirat endavant fins a rebre el vistiplau d'un grup d'infermeres.