«Mort a les cunetes» fa estada a Barcelona i ja supera les 60 funcions

Camí de complir tres anys a la cartellera, l'obra de teatre Mort a les cunetes viurà avui una funció especial a l'Escenari Joan Brossa de Barcelona. El muntatge creat pel manresà David Pintó, que n'és també el director, i l'igualadí Joan Valentí, que l'interpreta acompanyat de l'acordionista Martí Marsal, arribarà a la funció 61 des que va estrenar el març del 2018. I a la platea hi haurà quatre descendents de persones que van pagar amb la seva vida la repressió del règim franquista.

Mort a les cunetes és un espectacle teatral hereu del llibre de títol homònim escrit pel surienc Albert Fàbrega fa quinze anys, on relata l'assassinat en un voral de la carretera de Can Maçana, el febrer del 1939, de vuit veïns de Súria i Valls de Torroella detinguts i empresonats a Manresa. Durant una dècada i mitja, Fàbrega ha estat buscant el lloc exacte dels fets i la fossa amb les restes d'aquells ciutadans morts a trets, un dels quals era el seu avi Lluís. Malauradament, però, a dia d'avui encara no s'ha pogut determinar on es va produir la barbàrie.

Pintó i Valentí van adaptar el text de Fàbrega i van crear una peça teatral d'una hora que es va estrenar el 23 de març del 2018 al Teatre de l'Aurora d'Igualada, després de dues funcions prèvies que van tenir lloc uns dies abans a Barcelona i el Bruc. A partir d'aleshores, l'obra no ha parat de voltar i dilluns es va arribar a la seixantena de funcions a Marçà (Priorat), en una vetllada organitzada per l'entitat No Jubilem la Memòria.

Mort a les cunetes arriba a l'Escenari Brossa per fer-hi estada totes les festes i fins al 10 de gener. La funció d'aquesta tarda, a les 19.30 h, comptarà amb la presència de Josefina Dordal, de 88 anys, i Dolors Ferrés, filla i néta, respectivament, de Jaume Dordal, desaparescut a la fossa de Serós durant la Guerra Civil; Marissa Biendicho, la besàvia de la qual va morir a la presó de Lleida i va ser enterrada a la fossa d'Alpicat; i Roger Heredia, impulsor i president del banc d'ADN de desapareguts de la Guerra Civil, i el besavi del qual, Jaume Guinau, va morir a la batalla de l'Ebre. També estava prevista la presència d'Albert Fàbrega, però finalment no podrà ser al Brossa a causa de la situació sanitària que estem vivint.

Des del primer moment, l'obra no tant sols ha captivat per la seva qualitat escènica -va guanyar els guardons a Millor Espectacle i Millor Actor de la 24a Mostra de Teatre de Barcelona de l'any passat- sinó també pel què representa. La peça de Pintó i Valentí s'erigeix en un al·legat contra la falta de llibertats i la repressió feixista, i es va estrenar quan l'impacte de l'1 d'octubre i l'empresonament i l'exili dels polítics catalans eren recents.

A l'estiu, Edicions Marré va publicat el llibre amb el text de l'obra, que conté un pròleg escrit per Jordi Cuixart on l'activista i president d'Òmnium diu que «a més d'un preciós acte de reparació i justícia, Mort a les cunetes és sobretot la demostració que l'humanisme sempre guanya l'odi». De fet, Pinto i Valentí van portar l'espectacle a la presó de Lledoners el 12 d'octubre del 2018.

El 2020 està essent un any complicat per a les arts escèniques però, tot i així, Mort a les cunetes està fent el seu recorregut. El 22 de maig, la funció que va hostatjar el Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada es va convertir en la primera sessió en sala que es va celebrar a Catalunya després del confinament decretat el març.