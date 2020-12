Anna Vilajosana ja és la nova presidenta d'Òmnium en la primera junta amb més dones que homes

Poc lluïda però amb la màxima correcció. Sense encaixades i a través de pantalles. Així va ser, ahir, el relleu al capdavant d'Òmnium Bages-Moianès amb una assemblea telemàtica que va oficialitzar el nomenament com a presidenta de l'entitat d'Anna Vilajosana. La periodista manresana encapçalava l'única candidatura de renovació de part de la junta. L'assemblea també va servir per exposar la memòria de l'any, el pla de treball per al 2021 i per acomiadar el president sortint, Jordi Corrons, a qui Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, va agrair la feina feta. Jordi Cuixart ho va fer amb un àudio enregistrat. Com explicava després Vilajosana, la junta que presidirà tindrà, per primer cop, majoria de dones, vuit de les quinze persones que en formen part. Un camí, remarcava, que ha de «deixar de ser excepcional». Vilajosana escenifica un doble relleu: el de Corrons (ara vicepresident) i el de Delfina Corzan (també a la junta) que va ser la primera presidenta de l'entitat local entre el 2004 i el 2008.