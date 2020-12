10 còmics per totes les edats que et salvaran la carta als Reis

Encara no saps què demanar-li a Ses Majestats d'Orient? Un còmic, una novel·la gràfica, ... sempre és una bona opció. Aquí tens deu propostes del bo i millor que s'ha publicat darrerament.



CÒMICS PER ADULTS

Rosie en la jungla. N. Cowdry. Fulgencio Pimentel. 144 pp. 21,65 euros

Indescriptible, inclassificable, imprescindible. Qualsevol adjectiu es queda curt per definir aquesta salvatge novel·la gràfica sobre un adorable gosset que... treballa fent de mula de narcotràfic. El seu humor àcid i negríssim són tota una ràfega d'aire fresc per a qualsevol moment d'aquestes festes. Alerta! És una lectura per a adults.

La extremaunción. O De La Torre/A. Mañosa, Bruguera Contemporánea. 88 pp. 22,90 euros

Un dramaturg que ha fet de la blasfèmia el seu segell personal intenta reconciliar-se amb la fe mentre jeu en el seu llit de mort. La confessió no anirà com es pensava i potser no salvarà la seva ànima, però com a mínim ens deixa un còmic entretingut i amb uns dibuixos plens d'arestes, humor negre i racons on aturar-se a reflexionar.

Multimillonarios. La vida de los ricos y poderosos. D. Cunningham. Panini. 252 pp, 23 euros

Els orígens i secrets rere les fortunes de Rupert Murdoch, els germans Koch i Jeff Bezos al descobert en aquest còmic forjat amb un estil desenfadat que contrasta amb la profunditat del text. Un còmic que es resumeix en allò que sempre diuen les àvies: les grans fortunes no es fan treballant i sent bona persona.

Matadero Cinco. K. Vonnegut/A. Monteys/R.North. Astiberri. 192 pp. 18 euros

Albert Monteys posa dibuixos a l'adaptació de la cèlebre novel·la de Kurt Vonnegut sobre els horrors de la guerra, amb el bombardeig sobre Dresde del 1945 com a teló de fons. Treient suc del seu estil personal, Monteys converteix el text –amb guió de Ryan North– en una de les seves obres més completes i en un còmic que funciona com a independent i com a complement del llibre de Vonnegut.

Sentient. J.Lemire/G.H.Walta. Panini. 168 pp. 24 euros

Un grup de nens sobrevivint sols en una nau espacial que fuig d'una Terra devastada. El punt de sortida d'aquest còmic és tan sec i addictiu com tot el que ve després. La parella de luxe Lemire i Walta sumen talents en aquesta novel·la gràfica de ritme endimoniat i vinyetes d'una bellesa d'un altre món.



SÈRIES CLÀSSIQUES

Diccionario de Mortadelo y Filemón. De la A a la Z. Francisco Ibáñez, Bruguera Clásica, 142 pp. 21,90 euros

D'Abd-el-Pim a Z-28 passant pel Contable Numeríllez, aquest ampli llistat posa a prova i amplia els coneixements de fins i tot l'especialista més consumat en l'univers de la parella d'agents de la T.I.A. Ideal per passar una bona estona recordant historietes i anècdotes i per improvisar partides de Trivial basades en el geni creatiu de Francisco Ibáñez.

Joker. Especial 80 aniversario. Diversos Autors, ECC Ediciones, 160 pp, 18,95 euros

El dolent per excel·lència de l'univers Batman compleix 80 anys plens d'histrionisme, maquillatge i relectures cinematogràfiques. Aquest volum especial recull diverses historietes que retraten diferents aspectes d'aquest personatge, els seus amics i enemics i els seus malvats plans. L'edició espanyola d'aquest aniversari arriba amb un pròleg de Berto Romero i una portada especial dibuixada pel barceloní Max.

El eternauta. Edición remasterizada; H.G. Oesterheld/F.Solano López; Norma Editorial; 368 pp; 30 euros

Sempre és un bon moment per recuperar obres mestra, com aquest còmic originàriament per entregues publicat a finals dels anys 50 i dotat d'una nova força en l'escenari de pandèmia actual. La nevada tòxica i la invasió alienígena, metàfores de la resistència argentina davant les dictadures del segle XX, arribaran a les pantalles de Netflix l'any que ve, així que ara és un bon moment per reservar tanda i poder afirmar més endavant que el còmic donava mil voltes a la sèrie.



INFANTIL



Félix y Calcita. En busca de la piedra limosa. Artur Laperla. Beascoa. 48 pp, 13,95 euros

Fang, aiguamolls, ogres i misteris són la base d'aquest divertit còmic adreçat als més petits de la casa. De la mà dels ja coneguts Félix i Calcita, els nens i nenes s'endinsaran en una aventura a la recerca de la poderosa pedra llimosa per guarir el mag trol, greument malalt. Uns dibuixos desenfadats i un guió senzill són els arguments d'aquesta saga.

Pipper y la orden misteriosa. J. Montejo/P.Muñoz Gabilondo/I.Canadilla. Alfaguara. 78 pp, 18.95

Tenir un gos no és cap broma. La responsabilitat que suposa adoptar una mascota és quelcom que no sempre es té present a l'hora de fer aquest pas i, per aquest motiu, aquest còmic s'adreça als primers lectors per explicar les obligacions i gratituds que això comporta lliscant sobre una trama protagonitzada pel gos i influencer Pipper.