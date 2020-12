Un Nadal amb la banda sonora de cinc artistes de la Catalunya Central

Tradicionals i no tant. Clàssics del rock i versions actualitzades. Quina seria la seva nadala?. Fum, fum, fum? o triaria com a cançó nadalenca Let it Snow (1959), interpretada per Dean Martin, o Happy Xmas (1971) de John Lennon, un himne contra la guerra del Vietnam reconvertit en himne nadalenc? Segons Spotify, la plataforma de música en streaming, al llarg del 2020 ja s'han escoltat més de 6.500 milions de minuts de cançons de Nadal arreu del món... i avui és 24 de desembre. Cinc artistes de la Catalunya Central, Sergi Cuenca, Celeste Alías, Berta Sala, Anaïs Vila i Salva Racero, expliquen en aquesta pàgina quina és la seva nadala o la seva cançó nadalenca preferida. I tothom ho té molt clar. Per a Cuenca i Alías, dues tradicionals catalanes, El noi de la mare i El cant dels ocells, respectivament; per a Vila, la versió de Jason Mraz de Winter Wonderland; per a Sala, River de Joni Mitchell i per a Racero, Thank God it's Christmas, dels Queen. Mariah Carey continua arrasant amb All I Want for Christmas Is You (1994) i Robbie Williams estrena Can't Stop Christmas... amb lletra covid.