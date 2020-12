«Les cançons de Marley són lluminoses i terapèutiques»

El 2011, l'any que ve farà deu anys, naixia un projecte liderat pel músic manresà Natxo Tarrés (Gossos) per commemorar els més de 30 anys de la mort de Bob Marley (1945-1981), un homenatge a unes «cançons lluminoses» com ara Could you be loved, Get up stand up, o Is this love. Un projecte «desenfadat, un ´divertimento' amb uns companys que, sinó, no ens trobaríem», explicava ahir el manresà, i que no han aturat mai «perquè funciona: Marley és un artista universal». Acompanyat d'una banda formada per Dídac Fernandez (bateria), Fernando Tejero (teclista), Roger Farré (baix) i Albert Oliva (guitarra), Natxo Tarrés and The Wireless actuaran diumenge, a l'hora del vermut, a la Stroika, en la programació Pla Bé, el nom pensat per als concerts fins que la sala pugui recuperar l'horari nocturn. I per a Tarrés, tot i que la covid «no és el millor dels escenaris», actuar, mantenir els directes és, també, «un acte de resistència» i de suport a les sales, «encara que sigui de manera simbòlica, després de tants mesos amb la persiana abaixada. La idea és fer passar una bona estona a un públic àvid de sensacions positives i, en això, diu el músic manresà, «Bob Marley és terapèutic. Costaria molt trobar algú que no el suporti de cap manera». «No pretenem anar més enllà» però si el reggae de Marley pot servir de «cura emocional», l'objectiu s'haurà complert.