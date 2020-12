«M'agrada sorprendre, que el públic no s'esperi el repertori»

Com els torrons i els costums que mai no s'han de perdre, el músic manresà Damià Olivella (1978) torna al Voilà! per Nadal. «És una bona manera de reunir-nos, cantar i oblidar per una estona la pandèmia», explicava ahir. Olivella, que l'any passat regalava al seu públic les cançons d'Ànima Blues Vol 2, aquesta nit oferirà un repàs, «a pèl, amb guitarra i veu», d'una trajectòria que inclou Com Ara (2010), Un nou sentit (2012) i Origen (2014), a més dels dos lliuraments d'Ànima Blues, on recull versions i temes propis. El cantautor té al cap un concert «participatiu» basat en una premissa: «sempre m'agrada sorprendre, que el públic no s'esperi un repertori habitual» amb temes «que fa anys que no toco en directe o versions que no he tocat mai». Al Voilà!, explica, se sent «com a casa. Còmode i planteja un recital que buscarà «la màxima naturalitat amb la intenció que sigui com qualsevol altre concert» d'abans de la pandèmia. Si la música negra el va atrapar de petit per «la seva arrel profunda», des de fa un temps, el cantautor manresà porta als escenaris concerts meditatius: «és un retorn als orígens. El ioga i els pares, la infantesa». I, de fet, en el proper trimestre té previst editar un disc de mantres i música meditativa. Això sí, sense deixar de banda, remarca, «ni el blues ni el soul ni la meva faceta de cantautor».