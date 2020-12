Dues obres del compositor igualadí Carles Prat, premiades en un concurs internacional a Itàlia

Dues obres del compositor igualadí Carles Prat han estat guardonades a Itàlia en el concurs internacional My First 50 years, organitzat per l'Associazione Emiliano-Romagnola Cori (ARCO). 'Winter Stars' i 'Spring, the sweet spring' han obtingut dos dels premis principals del certamen: el primer premi exaequo en la categoria de 6 veus per 'Spring, the sweet spring' del poema homònim de l'anglès Thomas Nashe, que serà interpretada pel prestigiós ensemble The King's Singers. I la peca 'Winter Stars, sobre un poema de l'estatunidenca Sara Teasdale, ha aconseguit el segon premi en la categoria de 8 veus i serà interpretada pel Corul Madrigal de Romania. Totes dues obres seran editades per l'editorial Hal Leonard dels Estats Units.

El veredicte, a causa de les restriccions per la covid-19, es va enunciar a través del canal de YouTube el passat 23 de desembre. El jove compositor igualadí s'ha mostrat molt satisfet per la valoració del jurat i especialment orgullós que les seves obres puguin ser interpretades per cors de tant prestigi. "The King's Singers ha estat sempre per mi un referent, fa molts anys que segueixo la seva trajectòria i representa un honor que estrenin una de les meves obres", ha assegurat Prat. "Guardons com aquest són importants i interessants, ja que permeten fer un salt qualitatiu en la mateixa carrera de composició, ampliant horitzons i reconeixent una tasca que no sempre és fàcil, dins del món de la cultura", ha continuat el compositor català.

El jove igualadí s'ha mostrat esperançat que propostes com aquestes ajudin a fer visible "el nivell i la qualitat de la cultura musical de casa nostra" i es pugui apostar més pels compositors i compositores de Catalunya. Aquests darrers guardons completen el palmarès de Carles Prat que en la seva trajectòria compta amb més d'una vintena de premis, amb obres per a orquestra, cor, formacions de cambra i cobla.